Arly Velásquez se presenta con caída en Milano-Cortina 2026 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esquiador alpino mexicano Arly Velásquez no logró finalizar su primer compromiso en el marco de los Juegos Paralímpicos de Invierno, tras caer durante su recorrido correspondiente a la prueba de descenso desarrollada en el complejo Tofane en Cortina d’ Ampezzo en los Alpes italianos.

Velásquez, quien compite en la modalidad monoesquí sentado en la clase LW10-1 —lesión medular—, fue el último competidor en tomar la salida, sin embargo, no logró concluir su recorrido, ya que a poco más de los 20 segundos de haber arrancado, perdió la trayectoria en una de las curvas para quedar fuera de la contienda.

Milano-Cortina 2026 representa la quinta participación para el paraesquiador mexicano de 37 años y llega a este compromiso con el antecedente de haber obtenido ocho podios internacionales en las últimas dos temporadas, así como un décimo lugar en el Campeonato Mundial de Paraesquí realizado durante 2025 en Maribor, Eslovenia, en la prueba de slalom gigante.

La medalla de oro fue para el noruego Jesper Pedersen, con un registro de 1 minuto, 18 segundos y 14 centésimas, seguido del neerlandés Niels de Langen y el canadiense Kurt Oatway, quienes completaron el podio, en una jornada, que al igual que el mexicano, vio a otros 10 competidores que no finalizaron el recorrido.

La participación de Arly Velásquez en Milano-Cortina 2026 continuará el lunes 9 de marzo en la modalidad de supergigante, prueba en la que ha tenido su mejor desempeño a su paso por los Juego Paralímpicos de Invierno, con un undécimo lugar en Sochi 2014 y el 17 en Pyeongchang 2018.