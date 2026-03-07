Chivas sale de su racha de dos derrotas al vencer 2-1 a Atlas en el Clásico Tapatío (Videos)

Chivas sale de su racha de dos derrotas al vencer 2-1 a Atlas en el Clásico Tapatío. Foto: X: @Chivas

GUADALAJARA, México (AP).- Ángel Sepúlveda realizó un efectivo cobro del segundo penal a favor de las Chivas para consumar la remontada y vencer el sábado a domicilio 2-1 al Atlas, en una nueva edición del Clásico Tapatío de la Liga MX.

Sepúlveda ejecutó la falta con un disparo al otro lado de donde se lanzó Camilo Vargas a los 84. Diez minutos antes, el arquero colombiano atajó la primera pena máxima que ejecutó el joven Armando González.

¡GOOOOOL DE LAS CHIVAS! ¡OTRO PENAL PARA EL REBAÑO Y ESTA VEZ SEPÚLVEDA NO PERDONA!







Antes de fallar su penalti, ‘La Hormiga’ González emparejó el marcador al comienzo del complemento, a los 48, al animarse con un disparo desde fuera del área, que alcanzó a ser desviado por la zaga para dejar sin opciones a Vargas.

Los Rojinegros se fueron adelante gracias a Paulo Ramírez, quien recuperó el esférico en una mala salida del arquero Raúl Rangel para superarlo con un disparo lejano a los 12 minutos.

¡GOOOOOL DEL ATLAS! ¡Paulo Ramírez aprovecha el error en salida del Tala y el Oso para poner el 1-0 en el Clásico Tapatío!







Chivas cortó una racha de dos descalabros para ascender a la tercera posición con 21 puntos. Atlas se estancó en el sexto peldaño con 16 unidades.

Vargas confirmó ser el arquero extranjero más efectivo para detener penales al llegar a 16 ejecuciones atajadas desde 2019, cuando llegó a la Liga MX procedente del Deportivo Cali para ser una de las figuras más destacadas de los rojinegros.

¡LOCURA EN EL JALISCO! ¡PENAL para las Chivas, La Hormiga cobra y DON CAMILO VARGAS ataja!







Con su tanto de esta noche, González llegó a seis dianas para quedar a tres del líder goleador, el brasileño Joao Pedro, figura en el ataque del Atlético San Luis.