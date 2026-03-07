Liga MX

Chivas sale de su racha de dos derrotas al vencer 2-1 a Atlas en el Clásico Tapatío (Videos)

Chivas cortó una racha de dos descalabros para ascender a la tercera posición con 21 puntos. Atlas se estancó en el sexto peldaño con 16 unidades.
sábado, 7 de marzo de 2026 · 21:55

GUADALAJARA, México (AP).- Ángel Sepúlveda realizó un efectivo cobro del segundo penal a favor de las Chivas para consumar la remontada y vencer el sábado a domicilio 2-1 al Atlas, en una nueva edición del Clásico Tapatío de la Liga MX.

Sepúlveda ejecutó la falta con un disparo al otro lado de donde se lanzó Camilo Vargas a los 84. Diez minutos antes, el arquero colombiano atajó la primera pena máxima que ejecutó el joven Armando González.

 

 

Antes de fallar su penalti, ‘La Hormiga’ González emparejó el marcador al comienzo del complemento, a los 48, al animarse con un disparo desde fuera del área, que alcanzó a ser desviado por la zaga para dejar sin opciones a Vargas.

 

 

Los Rojinegros se fueron adelante gracias a Paulo Ramírez, quien recuperó el esférico en una mala salida del arquero Raúl Rangel para superarlo con un disparo lejano a los 12 minutos.

 

 

Vargas confirmó ser el arquero extranjero más efectivo para detener penales al llegar a 16 ejecuciones atajadas desde 2019, cuando llegó a la Liga MX procedente del Deportivo Cali para ser una de las figuras más destacadas de los rojinegros.

 

 

Con su tanto de esta noche, González llegó a seis dianas para quedar a tres del líder goleador, el brasileño Joao Pedro, figura en el ataque del Atlético San Luis.

