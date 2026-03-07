Cruz Azul afianza su liderato tras golear 3-0 a San Luis (Videos)

(AP).- Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño hicieron los tantos con los que Cruz Azul goleó 3-0 a San Luis, para afianzarse en el liderato del torneo.

El argentino Palavecino celebró su cuarta diana del curso después de concretar una gran jugada de pared con un disparo a su llegada al área a los 16 minutos.

¡Gooooool de Cruz Azul! ??? Tiki taka cementero, jugadón entre Ibáñez y Palavecino, y el mediocampista la mandó a guardar ??????????#SabadoFutbolero pic.twitter.com/PyHNsdkTE2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 7, 2026

El uruguayo Fernández hizo su segunda diana al recibir un pase filtrado en el área que empujó a las redes a los 67.

¡GOOOOOOL DEL TORO! ??? ¡Pita, pita, Maquinita! Enorme jugada del delantero celeste ??????????#SabadoFutbolero pic.twitter.com/ONLlAgThSB — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2026

Montaño se estrenó como goleador al mandar a las redes un tiro a los 71, luego de haber retomado la actividad hace unos días tras haber sufrido la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda el año pasado.

¡Gol de Montaño! ???? Cruz Azul ya está goleando al Atlético de San Luis, el jugador celeste está de vuelta ??????? #SabadoFutbolero pic.twitter.com/WFjYjh6JD3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2026

“La Máquina” hilvanó su novena jornada sin derrota (ocho triunfos y un empate) con su cuarta victoria consecutiva, para llegar a 25 unidades y asegurarse terminar la jornada en la cima de la clasificación al tener cuatro puntos más con relación a los Diablos Rojos del Toluca.

San Luis sufrió su sexto revés para quedarse en la 11ra posición con 10 puntos.