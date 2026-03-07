Sede del Mundial 2026 de Boston se encuentra en riesgo por falta de permisos locales. Foto: Foto AP/Stephanie Scarbrough, Pool

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de 100 días de la inauguración del Mundial de futbol en Estados Unidos, México y Canadá, un nuevo conflicto amenaza la organización del torneo ante la falta de acuerdos legales y la otorgación de licencias para que los partidos se puedan realizar en la sede de Boston.

El conflicto se deriva ante la negativa del ayuntamiento de Foxboro para dar las licencias que permitan se jueguen los siete partidos programados en el Gillette Stadium, ubicado en esta localidad, debido a que el comité organizador local, encabezado por Kraft Group —propietario del inmueble—, no ha dado las garantías suficientes para cubrir los gastos de seguridad.

En un comunicado, las autoridades locales niegan que hayan alcanzado un acuerdo con los organizadores, además de anticipar que no utilizarán recursos públicos de los contribuyentes para solventar los gastos de seguridad pública durante el Mundial, calculados en ocho millones de dólares.

“La Ciudad de Foxboro se mostró sorprendida y decepcionada al leer declaraciones hechas a los medios por Kraft Group y otros organizadores del evento en las que se afirma que se ha alcanzado un acuerdo con la Ciudad. Cualquier afirmación de ese tipo es categóricamente falsa”, asegura el documento.

“El hecho de que dichas entidades pudieran calcular erróneamente el costo de albergar la Copa del Mundo no es motivo para comprometer la seguridad del evento. La Ciudad no puede ni va a financiar las pérdidas del Kraft Group sacrificando la seguridad pública”, agregó

Foxboro, con apenas poco más de 18 mil habitantes, forma parte del área metropolitana de la ciudad de Boston.

Tras el pronunciamiento de las autoridades de la localidad, se espera que las negociaciones se reactiven a la brevedad con el compromiso de la organización para hacerse cargo de los gastos de seguridad pública.