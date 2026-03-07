Selección Mexicana femenil de futbol se lleva el ‘Gran Jogo’ y vence en casa 1-0 a Brasil (Videos)

Selección Mexicana femenil de futbol se lleva el ‘Gran Jogo’ y vence en casa 1-0 a Brasil. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una destacada actuación en la portería de Esthefanny Barreras y un gol de Greta Espinoza al minuto 75, la selección mexicana femenil de futbol aprovechó la localía y se impuso 1-0 en partido amistoso ante su similar de Brasil, clasificada en el sexto lugar en el ranking de la FIFA y que será el país anfitrión en la Copa del Mundo a celebrarse en 2027.

En duelo disputado ante 24 mil 876 espectadores en el Estadio de la Ciudad de los Deportes en la capital del país, el ‘Tri’ femenil tuvo la oportunidad de ponerse al frente por la vía del penalti, tras falta cometida a Jacqueline Ovalle apenas al minuto 4, sin embargo, Letícia Lima atajó el disparo de castigo ejecutado por Rebeca Bernal.

Después de la falla mexicana desde los once pasos, las sudamericanas asumieron el dominio del encuentro durante el resto de la primera parte, gracias al ataque encabezado por Tainá Lopes y Jheniffer da Silva con al menos cuatro opciones claras de gol, incluidos dos disparos a los postes, así como intervenciones de Barreras que evitaron que esas jugadas subieran al marcador.

Tras el medio tiempo, el desempeño de las anfitrionas mejoró ante un equipo brasileño que ya daba rastro de cansancio y al minuto 75, en jugada de tiro de esquina, Greta Espinoza se alzó entre las defensoras para rematar de cabeza y marcar el gol de la diferencia a centro a segundo poste de Charlyn Corral, quien ingresó de cambio en la parte complementaria.

¡GOL DE GRETA ESPINOZA! ??????



La Selección de México le está ganando por 1-0 a Brasil en el último amistoso de la Fecha FIFA.



La verdeamarela ha desperdiciado muchas ocasiones y El Tri aprovechó el balón parado.pic.twitter.com/cJbJpZX25B — Mundo Pelota (@mundopelotanet) March 8, 2026

“Supimos sufrir, jugar a lo que sabemos y también capitalizarlo”, aseguró Espinoza. “Brasil tiene jugadoras de mucha calidad, son un gran equipo, lo sabíamos desde un inicio y así lo trabajamos”, agregó la defensora de Tigres Femenil.

Con este triunfo, la selección mexicana extendió su racha a 13 partidos sin perder y siete victorias consecutivas en el último año bajo el mando del entrenador español Pedro López, como parte del proceso con miras a la clasificación mundialista y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Después del encuentro ante la ‘Canarinha’, la selección femenil romperá su concentración a la espera de sus siguientes compromisos frente a Islas Vírgenes y Puerto Rico, el 10 y 18 de abril.