Aficionados del Rangers y Celtic invaden el campo y se enfrentan tras el juego de la Copa de Escocia. Foto: AP

GLASGOW, Escocia (AP).- Este día, los aficionados invadieron el campo y se enfrentaron después de que el Celtic venció al Rangers en la tanda de penaltis por los cuartos de final de la Copa de Escocia.

Los aficionados de ambos equipos salieron corriendo de las gradas de Ibrox lanzando bengalas y se produjeron varios altercados antes de que la situación se controlara.

El Celtic ganó la tanda de penaltis por 4-2 y avanzó a las semifinales tras el 0-0. El penalti ganador de Tomas Cvancara desató una celebración entusiasta entre la afición visitante, que incluso corrió al campo.

Cientos de fanáticos del Rangers siguieron el juego mientras la policía y los guardias tuvieron que formar una barrera para restablecer el orden.

SE PUDRIÓ TODO EN RANGERS VS. CELTIC ??????????????????????????????????????????

pic.twitter.com/w3V1ZxMh2g — Fodbold World (@fodboldword) March 8, 2026

"Nadie quiere ver esto en el fútbol", dijo el entrenador de los Rangers, Danny Rohl, a Premier Sports.

"Es una lástima. Ojalá no afecte negativamente el rendimiento", añadió el entrenador del Celtic, Martin O'Neill.

La Asociación Escocesa de Futbol dijo que había iniciado una investigación sobre el incidente.

“La Asociación Escocesa de Futbol condena el comportamiento de los aficionados que entran al campo de juego”, dijo el organismo rector en un comunicado, y agregó que “se llevará a cabo una investigación de inmediato”.

La rivalidad entre el Rangers y el Celtic es una de las más feroces del deporte, con los gigantes de Glasgow dominando desde hace tiempo el fútbol escocés. Sin embargo, esta temporada el Hearts ha liderado la liga escocesa, dejando al Rangers y al Celtic a la zaga.