Aficionados en futbol alemán desconectan VAR para evitar que marquen penalti a su equipo (Video)

Aficionados en el futbol alemán desconectaron el VAR para evitar que les marcaran penalti. Foto: @almanydnfutbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un momento insólito ocurrió en la Bundesliga 2 (Segunda División del futbol alemán). Durante el duelo del Preußen Münster contra el Hertha Berlin en el estadio Preußenstadion, aficionados del conjunto local ingresaron a la cancha y desconectaron el VAR para evitar que el árbitro señalara un posible penalti.

La curiosa acción llegó a poco de que concluyera el primer tiempo. En ese momento el Preußen Münster ganaba 1-0. Pero, desafortunadamente para las aspiraciones del conjunto local su jugador Niko Koulis cometió una falta a Michael Cuisance dentro del área. El juez central Felix Bickel fue llamado por el VAR para ver la repetición de la acción. Sin embargo, el monitor no encendía.

???? THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026 ????



In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable — causing the giant screen to go completely black! ??



The referee was heading over to review… pic.twitter.com/X4Rk1CVPit — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026

No existía ningún desperfecto con el aparto, sin embargo, dos personas enmascaradas que portaban los colores del Preußen Münster saltaron al campo instantes antes para desconectarlo.

Después de esto, el árbitro fue instruido por los jueces en la cabina del VAR que ya habían revisado la jugada. El central terminó por cobrar penalti confiando en lo que le dijeron sus compañeros. El duelo concluyó 2-1 a favor del Hertha Berlin.