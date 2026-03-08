George Russell gana el GP de Australia de Fórmula 1 y Mercedes consigue el 1-2

MELBOURNE, Australia (AP).- George Russell de Mercedes ganó un emocionante Gran Premio de Australia en la apertura de la temporada de Fórmula 1 , con su compañero de equipo Kimi Antonelli siguiéndolo a casa para el 61er resultado uno-dos del equipo y el primero desde el Gran Premio de Las Vegas de 2024.

Russell, que había conseguido la pol , tuvo un comienzo lento, al igual que Antonelli, que cayó al séptimo lugar, lo que permitió a Charles Leclerc de Ferrari, que hizo el mejor uso de su turbo más pequeño para una aceleración y una salida más rápidas, tomar la delantera en la primera curva.

El monegasco luego luchó por el primer puesto con Russell, adelantándolo y volviéndolo a pasar, antes de que en la vuelta 12 apareciera el coche de seguridad virtual para cubrir el Red Bull detenido de Isack Hadjar, cuando ambos Mercedes se detuvieron.

Leclerc fue tercero para su primer podio con Ferrari desde México el año pasado, con el piloto de 28 años frustrado por perder una posible victoria después de que Ferrari cometiera un error al no seguir el pensamiento rápido de Mercedes para una parada en boxes barata bajo el auto de seguridad virtual, mientras el resto del campo conducía a un ritmo más lento.

El compañero de equipo de Leclerc, Lewis Hamilton, fue cuarto.

Más temprano, los fanáticos locales en las gradas estaban desconsolados después de que Oscar Piastri de McLaren se estrellara en el camino a la parrilla a la salida de la curva cuatro, probablemente debido a un pico de energía en su unidad de potencia, que lo descartó de su carrera de casa antes del inicio.