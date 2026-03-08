Messi anota en la victoria del Inter Miami 2-1 contra el DC United y llega a 899 goles (Videos)

Messi anota en la victoria del Inter Miami 2-1 contra el DC United y llega a 899 goles. Foto: AP

BALTIMORE (AP).- Lionel Messi anotó en el minuto 27 y el Inter de Miami se impuso 2-1 al DC United el sábado por la noche frente a 72 mil 26 espectadores en la casa de los Baltimore Ravens.

Dado el evidente interés por Messi, el partido se celebró en el centro de Baltimore en lugar de en el estadio más pequeño del DC United en Washington. Messi ofreció a muchos aficionados lo que venían a ver al poner al Inter Miami (2-1-0) por delante 2-0 en la primera mitad.

“Es realmente agradable poder ir a estadios visitantes y saber que probablemente tengas más aficionados que el equipo local”, dijo el portero del Inter Miami, Dayne St. Clair. “Obviamente, no será así en todos los estadios. Creo que definitivamente fue así esta noche”.

Rodrigo De Paul también anotó para el Inter Miami. Tai Baribo acercó al United (1-2-0) a un punto en el minuto 75, pero DC no pudo volver a anotar contra St. Clair, que jugaba fútbol universitario cerca de allí, en Maryland.

"Sé que un par de mis entrenadores universitarios y un par de mis compañeros de equipo universitarios estuvieron aquí", dijo St. Clair. "Así que, sin duda, fue un momento crucial poder pasar de jugar en la Universidad de Maryland a jugar en un estadio tan grande como este".

Fue una semana llena de acontecimientos para Messi y su equipo, que visitó la Casa Blanca el jueves como campeón defensor de la Copa MLS.

"Creo que fue un poco diferente para mí, porque no estuve en el equipo el año pasado", dijo St. Clair, quien jugó para Minnesota United antes de unirse al Inter Miami. "Al mismo tiempo, no mucha gente puede ir y vivir esa experiencia".

El Inter de Miami abrió el marcador en el minuto 17 cuando De Paul recogió el balón a unos 15 metros del arco y disparó al otro lado de la red.

Berte ?? Telasquito ?? De Paul for the opener! VAMOSSSS ????? pic.twitter.com/rS3gnSZwvP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

Messi luego anotó su tercer gol de la joven temporada de la MLS, deslizándose detrás de la defensa de DC para recibir el pase de Mateo Silvetti y luego rematando el balón con un toque más allá del portero Sean Johnson.

SI CAPITÁN! ???? Golazo de Leo Messi para duplicar el marcador ?? pic.twitter.com/e5w7NBUS2b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

El Inter Miami ha ganado dos juegos seguidos desde que perdió su primer partido de la liga por 3-0 ante Los Angeles FC.

El DC United se abrió paso en la segunda mitad. El disparo de Jackson Hopkins obligó a St. Clair a una mano parar el balón, y Baribo aprovechó el rebote.