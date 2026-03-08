Milan gana el Derby della Madonnina 1-0 para recortar la ventaja del Inter en la Serie A (Video)

Milan gana el Derby della Madonnina 1-0 para recortar la ventaja del Inter en la Serie A. Foto: AP

MILÁN (AP).- El AC Milan no está dispuesto a ceder ante su rival de ciudad, el Inter de Milán, en la carrera por el título de la Serie A.

Pervis Estupiñán marcó el gol de la victoria y el Milan volvió a vencer al Inter por 1-0 en el Derby della Madonnina el domingo.

Los rossoneri redujeron la ventaja de su rival de la ciudad a siete puntos a falta de 10 jornadas para el final de la temporada, lo que desató alegres celebraciones en el San Siro mientras los jugadores del Inter cuestionaron al árbitro por descartar lo que habría sido un empate muy tardío.

El Inter tuvo el balón en el tiempo añadido después de un córner lanzado rápidamente, pero fue demasiado rápido para el árbitro, que no había dado el visto bueno y pitó antes de que el balón cruzara la línea.

El Inter había ganado sus últimos ocho partidos de la Serie A desde el empate 2-2 con el Napoli el 11 de enero, y llevaba 15 partidos invicto en la liga desde el último derbi, también ganado 1-0 por el Milan, en noviembre.

Youssouf Fofana habilitó a Estupiñán por la izquierda y el lateral izquierdo ecuatoriano disparó potente al fondo de la red para el gol de la victoria en el minuto 35, justo después de que Henrikh Mkhitaryan fallara una gran oportunidad para el Inter en el otro extremo.

Mkhitaryan fue uno de los tres jugadores del Inter que se enfrentaron a dos defensores del Milan, pero no pudo vencer a Mike Maignan en la portería del Milan.

El defensa del Inter, Alessandro Bastoni, recibió la primera tarjeta amarilla del partido por una clara falta sobre Adrien Rabiot. Ambos jugadores necesitaron asistencia médica y Bastoni lamentó la falta, ya que no pudo continuar.

El incansable Luka Modric fue amonestado al final del partido por el Milan.

El Inter no contó con Hakan Çalhanoglu ni con Lautaro Martínez, que vieron el partido desde el banco de suplentes.

El Inter se mantiene con 67 puntos y el segundo lugar, el Milan, avanza a 60. El campeón defensor, el Napoli, es tercero con 56 puntos.