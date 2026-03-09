Arly Velásquez finaliza en el lugar 15 del slalom supergigante de Milano-Cortina 2026 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-?El paraesquiador alpino mexicano Arly Velásquez compitió en su segunda prueba de Milano-Cortina 2026, luego de finalizar en el decimoquinto puesto en slalom supergigante, resultado que representa su segunda mejor actuación a su paso por los Juegos Paralímpicos de Invierno.?

Velásquez cruzó la meta en 1 minuto, 21 segundos y 53 centésimas, en la modalidad de monoesquí sentado de la clase LW10-1 —lesión medular—, desarrollada en el complejo Tofane en Cortina d’ Ampezzo en los Alpes italianos.

ARLY VELÁSQUEZ EN MILANO CORTINA 2026???? ????



El para atleta mexicano compitió en el Super-G de esquí alpino en estos Juegos Olímpicos de Invierno, quedando en un momentáneo 14vo lugar, pero sumando otra participación en el máximo escenario del deporte invernal y representando… pic.twitter.com/8NsCxUb8ll — Claro Sports (@ClaroSports) March 9, 2026

La medalla de oro fue para el neerlandés Jeroen Kampschreur, con registro de 1:13.08, seguido del noruego Jesper Pedersen, flamante campeón paralímpico hace un par de días en la prueba de descenso libre, mientras que el bronce le correspondió al estadounidense Andrew Kurka.?

Este resultado sólo es superado por el undécimo lugar obtenido por Velásquez Peñaloza en la edición de Sochi 2014, también en supergigante y mejora el puesto 17 ganado en esta misma prueba durante la justa de Pyeongchang 2018.?

Milano-Cortina 2026 representa la quinta participación del esquiador alpino mexicano en los Juegos Paralímpicos de Invierno, llegando a esta edición con el antecedente de haberse colocado en el ‘Top 10’ del Campeonato Mundial de Paraesquí 2025 en Maribor, Eslovenia.?

La participación de Arly Velásquez en Milano-Cortina 2026 concluirá el 13 de marzo en el marco del slalom gigante, prueba en la que ha obtenido seis medallas de oro en competencias internacionales del circuito norteamericano avalado por la Federación Internacional de Esquí (FIS), durante las últimas dos temporadas.