Ciclista oaxaqueño muere en clasificatorio rumbo a Olimpiada Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista oaxaqueño Héctor Gómez Sierra falleció este domingo, luego de participar en el clasificatorio de ciclismo de montaña celebrado en Jalisco rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

De acuerdo con los reportes, Gómez se sintió mal al concluir la llamada prueba de short track, misma que define la parrilla de salida para la competencia estelar, y a pesar de recibir la atención médica, perdió la vida en lo que se presume fue una complicación cardiaca; sin embargo, no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte.

“Desde el primer momento, y por instrucciones del ejecutivo estatal, el gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Instituto del Deporte, ha dado seguimiento puntual a la situación, brindando atención y total respaldo a los familiares ante este lamentable suceso que hoy enluta al deporte oaxaqueño”, menciona un comunicado compartido por el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca.

Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no realizó un pronunciamiento público que refiriera al hecho, ni emitió alguna esquela o condolencia con motivo de la muerte del joven ciclista, a pesar de que el incidente se dio en el marco de una competencia auspiciada por la institución.

Gómez Sierra, oriundo del municipio de Ocotlán de Morelos, era estudiante de cuarto semestre de la carrera de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca.

El ciclista de 20 años de edad, buscaba uno de los 29 lugares disponibles para la Olimpiada Nacional 2026, tras obtener su pase en el selectivo estatal el 8 de febrero en la categoría sub 22, justo un mes antes de su fallecimiento.