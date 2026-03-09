FIFA asegura que el Mundial es "demasiado grande" para ser pospuesto por conflictos globales

DALLAS (AP).- El director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA dijo que el torneo es “demasiado grande” para ser pospuesto debido a la agitación mundial causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hablando el lunes en el Centro Internacional de Transmisiones para el torneo de 48 naciones, que comienza el 11 de junio, Heimo Schirgi dijo que la FIFA continúa monitoreando de cerca la guerra con Irán y sus consecuencias.

“Si tuviera una bola de cristal, podría predecir ahora qué va a pasar, pero obviamente la situación está cambiando”. Cambia día a día y la estamos monitoreando de cerca. Trabajamos con todos nuestros socios federales e internacionales para evaluar la situación, y básicamente la analizamos día a día, y en algún momento tendremos una solución. Y el Mundial seguirá adelante, ¿no? El Mundial es demasiado grande y esperamos que todos los clasificados puedan participar", dijo Schirgi.

El torneo , ampliado de 32 a 48 países, está programado para 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Si bien la administración Trump ha impuesto una prohibición de viaje a cuatro de los países clasificados (Irán, Costa de Marfil, Haití y Senegal), afirma que hará una excepción para los jugadores, los directivos de los equipos y sus familiares directos.

Schirgi dijo que la FIFA está en contacto constante con la federación de futbol de Irán para obtener actualizaciones, pero no compartió ningún detalle sobre esas conversaciones.

Los funcionarios de la FIFA estuvieron en Dallas para el anuncio de los planes para el festival de fanáticos de la ciudad que funcionará durante 34 días durante la Copa Mundial y para ver la construcción del centro de transmisión en el centro de convenciones del centro de la ciudad, a unas 20 millas (32 kilómetros) del AT&T Stadium, el hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, donde se jugarán nueve partidos.

“Dada la situación actual del mundo, esta será una gran oportunidad para unir a todos”, dijo Schirgi. “Para quienes no han vivido la Copa Mundial, esta es muy especial porque es verdaderamente global y une a todos. Lo presenciamos en Catar, en Rusia, en todas partes. La gente quedó maravillada con lo internacional que es todo esto”.

Schirgi también abordó la sorpresiva decisión de la FIFA el mes pasado de añadir un plazo de 48 horas para la venta de entradas. La FIFA ha sido criticada por precios de entradas que llegan a los 8 mil 680 dólares para los asientos de categoría uno (los mejores de los torneos inferiores), 5 mil 575 dólares para la categoría dos y 4 mil 185 dólares para la categoría tres. Las entradas para la primera ronda alcanzan los 2 mil 735 dólares para la categoría uno, mil 940 dólares para la categoría dos y mil 120 dólares para la categoría tres.

“Básicamente, se trataba de darles una oportunidad a los aficionados que habían solicitado entradas de categoría tres y no habían tenido éxito en su categoría, para ofrecerles una categoría diferente”, dijo Schirgi. “Así que, si solicitaron una entrada de categoría tres para un partido específico y no la consiguieron porque no teníamos suficientes entradas de categoría tres, se la ofrecimos a esas personas porque la solicitaron con anticipación; les dijimos que, en lugar de tener una entrada de categoría tres, ¿les gustaría una entrada de categoría dos?”

Tras las críticas, la FIFA dijo en diciembre que estaba vendiendo unos cientos de entradas de 60 dólares para cada partido a las 48 federaciones nacionales del torneo, para que se vendieran a sus aficionados asistentes regulares.