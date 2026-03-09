Medallista paralímpico agradece a ChatGPT por su ayuda en la obtención de presea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ucraniano Maksym Murashkovsky se estrenó como medallista paralímpico tras finalizar en el segundo lugar en la prueba individual de biatlón para débiles visuales en Milano-Cortina 2026, logro que le atribuyó a la interacción que tuvo con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

De acuerdo con el deportista de 25 años de edad, desde hace seis meses ha complementado su formación con la filial de OpenAI, lo que le resultó lo suficientemente productivo en su camino en la obtención de la medalla de plata.

“No sólo fue en lo táctico, fue parte de mi plan de entrenamiento, motivación, etcétera”, explicó Murashkovsky, según recoge BBC Sport. “La usé como psicólogo, entrenador y en ocasiones, doctor”, agregó el biatleta, quien también competirá en la prueba de persecución, así como en los 10 kilómetros en el esquí de fondo, en lo que ha representado su debut en Juegos Paralímpicos.

“Puedo darle mucho crédito a ChatGPT”, comentó. “Creo que en la herramienta, es una tecnología revolucionaria”, concluyó.