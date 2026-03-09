México cayó 5-3 ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Aaron Judge, de Estados Unidos, celebra después de batear un cuadrangular de dos carreras. Foto: AP / Ashley Landis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana cayó ante Estados Unidos por pizarra de 3-5 en el Daikin Park de Houston, y este miércoles se jugará el pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol cuando se enfrente a Italia a las 17 horas.

En el estadio se congregaron más de 41 mil aficionados que vieron a Estados Unidos fabricar un rally de cinco carreras en la tercera entrada.

La feria de batazos la comenzó Aaron Judge con un hombre en base frente a los disparos de Jesús Cruz que, tras la sacudida, recibió otro palazo ahora de parte de Roman Anthony, quien se llevó a dos compañeros por delante.

Los dos abridores del juego salieron sin admitir carrera. Por México, Manny Barreda lanzó dos entradas con dos imparables, tres bases por bolas y un ponche; mientras que Paul Skenes extendió su labor durante cuatro innings con un hit y siete ponches para anotarse el triunfo.

La ofensiva del equipo que dirige Benjamín Gil reaccionó en el sexto episodio con jonrón solitario de Jarren Duran ante los envíos del zurdo Matthew Boyd.

Con un out en esa misma entrada Jonathan Aranda y Alejandro Kirk ligaron imparables, y el primero timbró la segunda carrera con sencillo dentro del cuadro del bateador emergente Joey Meneses.

En la octava, otra vez apareció Jarren Duran y volvió a castigar el pitcheo de Matt Boyd con otro cuadrangular que acercó 3-5 a la novena verde.

Garret Whitlock colgó el cero en la novena entrada con par de ponches y se apuntó el salvamento para sellar la derrota de México que ahora marcha con dos ganados y un perdido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

MEX: Barreda, Cruz (3), Gastélum (3), Carrillo (4), Natera Jr. (5), Duarte (6), Reyes (7) y García (8)

USA: Skenes, Cleavinger (5), Boyd (6), Jax (8) y Whitlock (9)

Lineup México: Duran (JI), Arozarena (JI), Aranda (1B), Kirk (C), Tellez (BD), Álvarez Jr. (3B), Gonzales (2B), Thomas (JC) y Ortiz (SS).

Lineup Estados Unidos: Witt Jr. (SS), Harper (1B), Judge (JD), Schwarber (BD), Bregman (3B), Raleigh (C), Anthony (JI), Buxton (JC) y Turang (2B).

PG: Paul Skenes

PD: Jesús Cruz

SV: Garrett Whitlock

HRs: MEX Jarren Duran (2), USA Aaron Judge (1) y Roman Anthony (1)