México ofrece “facilidades migratorias” a Irak para jugar repechaje mundialista en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los problemas logísticos que imperan en Medio Oriente por la guerra lanzada por los gobiernos de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Cancillería mexicana ofreció “facilidades migratorias” a los jugadores y al equipo técnico de la selección iraquí de futbol para que puedan viajar a Monterrey el próximo 31 de marzo, día en que está programado un partido de repechaje para el Mundial 2026.

En una nota informativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que las embajadas de México en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar están ayudando a documentar “con celeridad” a los jugadores y al cuerpo técnico, que enfrentan problemas para viajar en la región, pues el espacio aéreo de Irak sigue cerrado.

“Se reitera la disposición de la SRE para facilitar la obtención de los documentos que aún pudieran requerir algún jugador o directivo de dicha selección”, abundó la dependencia dirigida por Juan Ramón de la Fuente.

El pasado 4 de marzo, la Federación de Futbol de Irak alertó sobre los problemas que enfrentaba para viajar a México, pues el director técnico, Graham Arnold, estaba varado en Emiratos Árabes Unidos, y varias embajadas de la región estaban cerradas. Ante el señalamiento, la Cancillería expresó su disposición en otorgar las visas requeridas para que el equipo pueda disputar el partido en Monterrey, contra el vencedor del juego Bolivia-Surinam.