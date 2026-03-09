Partido de Cruzeiro vs. Atlético Mineiro terminó con 23 expulsados tras pelea campal (Videos)

BELO HORIZONTE, Brasil (AP).- Veintitrés jugadores fueron expulsados a raíz de una prolongada trifulca que requirió la intervención de la policía militar, empañando los últimos segundos de la final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro.

Hulk, exdelantero de la selección de Brasil, figuró entre los expulsados tras la violencia, que duró más de un minuto y se extendió de un extremo del campo al otro, mientras también se involucraban suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos y personal de seguridad.

“Necesitamos reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Lo que ocurrió ayer no representa los valores que el fútbol debería encarnar", escribió Hulk en su cuenta de Instagram. "La rivalidad es parte del deporte, pero el respeto siempre debe prevalecer sobre cualquier emoción”.

El incidente se desencadenó por una entrada temeraria de Christian, mediocampista de Cruzeiro, sobre Everson, el arquero de Atlético Mineiro que respondió derribando a su rival con un placaje al mejor estilo del rugby y dejándole caer ambas rodillas sobre la cabeza.

Eso derivó en una pelea multitudinaria. Jugadores de ambos equipos se sumaron, golpeándose a puñetazos y patadas. En imágenes difundidas en redes sociales, se vio a Hulk, que juega para Atlético, propinarle un puñetazo a un rival en la parte posterior de la cabeza y luego recibir una patada en el pecho.

BATALLA CAMPAL EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MINEIRO: algunas imágenes de la pelea entre los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



?? X/essediafoilouco pic.twitter.com/vl0AzRKqdK — TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2026

Escándalo en el clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro.pic.twitter.com/myzWaa35XB — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 8, 2026

“Pido disculpas a todos los que estaban en el estadio, a quienes lo vieron por televisión y, especialmente, a los niños que admiran el fútbol. Lo que vimos en el campo no es el ejemplo que queremos dar”, dijo Hulk.

Según estadísticas proporcionadas por los equipos, Cruzeiro terminó con 12 jugadores expulsados y Atlético con 11.

?????? Un ayudante del Atlético Mineiro PIDIÓ QUE DEJEN DE PELEAR y, un segundo después, METIÓ UNA PATADA EN EL PISO a un jugador de Cruzeiro.



Absolutamente insólito. ?? https://t.co/ispYeFElEy https://t.co/C5KCZrHpgn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

Cruzeiro acabó imponiéndose 1-0 para proclamarse campeón estatal en Minas Gerais.