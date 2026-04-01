América anuncia regreso al Estadio Banorte para el clásico contra Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la reinauguración del Estadio Banorte en el marco del encuentro entre las selecciones de México y Portugal, el Club América oficializó su regreso al recinto para disputar los partidos que juegue como local del mes de abril, comenzando con el clásico capitalino ante el Cruz Azul.

A través de un comunicado, las Águilas confirmaron la solicitud que realizaron el pasado mes de diciembre durante la Asamblea de la Liga MX, cuando registraron al inmueble, próximo a convertirse en tres veces mundialista, como un escenario elegible para jugar sus encuentros en casa.?

El compromiso ante el conjunto celeste, correspondiente a la Jornada 14 del torneo Clausura 2026, está programado para el 11 de abril a las 21:00 horas y será el primero de hasta seis partidos considerados para jugar previo a que el Estadio Banorte sea entregado a la FIFA de cara al Mundial de futbol.?

“Para el Club América es motivo de enorme alegría el hecho de disputar nuevamente un partido oficial en el Estadio Banorte, recinto del que se despidió el 26 de mayo de 2024 tras levantar hasta ese momento su título número 15 en la Liga MX, luego de superar a Cruz Azul en la final del torneo Clausura 2024”, se lee en el comunicado.?

De acuerdo con el calendario de competencia, además del partido frente al Cruz Azul, el América recibirá a Toluca y Atlas para las jornadas 15 y 17 del torneo de liga, así como la primera ronda de la liguilla en caso de avanzar, mientras que en la Copa de Campeones de la Concacaf, las Águilas se medirán al Nashville SC en cuartos de final, con otro probable encuentro como local en caso de avanzar y abrir la siguiente serie en casa.?