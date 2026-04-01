Muere Borislav Mihaylov, icónico portero búlgaro recordado por la selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unión Búlgara de Futbol dio a conocer el martes el fallecimiento a los 63 años de edad del exguardameta Borislav Mihaylov, producto de complicaciones derivadas de un derrame cerebral sufrido a finales de 2025.

Mihailov formó parte de la generación dorada de futbolistas búlgaros encabezada por Hristo Stoichkov que alcanzaron el cuarto lugar en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, el mayor logro hasta la fecha en la historia del balompié de este país.

El exarquero fue tres veces mundialista y acumuló 102 convocatorias con su selección nacional, cifra récord para un jugador búlgaro en una trayectoria que se extendió por casi 20 años como portero profesional desde sus inicios en el Levski Sofia, hasta su retiro con el FC Zurich.

Asimismo, Mihaylov será recordado por dos episodios contrastantes con la selección mexicana como rival a su paso por los Mundiales de futbol. El primero durante los octavos de final de México 86, cuando permitió el memorable gol de tijera de Manuel Negrete en el Estadio Azteca, y ocho años más tarde, como la figura que atajó los penaltis a Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez para que Bulgaria avanzara a los cuartos de final en Estados Unidos 94.

A pesar de sus logros dentro del terreno de juego, la figura de Borislav Mihaylov se vio opacada por su desempeño como directivo al frente de la Unión Búlgara de Futbol entre 2005 y 2023, periodo en el que la presencia del balompié búlgaro desapareció del plano competitivo, destacando su ausencia en Mundiales y Eurocopas desde 1998 y 2004, respectivamente.