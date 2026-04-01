Una clasificación histórica: El Estadio Guadalajara vibró al ritmo de los congoleños

GUADALAJARA, Jal. (apro).- “Significa muchísimo, es algo excepcional. Después de 52 años volvemos a un Mundial”, festeja Daniel en el estadio Guadalajara. A su lado, Bea, su esposa, nos comenta: “Fue un partido tenso, pero merecíamos clasificarnos. Esto es enorme para Congo, para todo nuestro país y estamos super orgullosos de este equipo”. Daniel y Bea son originarios de la República Democrática del Congo. Viajaron con sus hijos desde Colorado, en Estados Unidos, para el partido de repesca al Mundial 2026 frente a Jamaica en Zapopán, en el estadio Guadalajara. La familia festeja bailando y abrazándose en las gradas.

El estadio se tiñó de color azul con la franja roja bordeada con amarillo en las camisetas y banderas, pero, sobre todo, vibró al ritmo de los congoleños. La afición mexicana acompañó desde un inicio y adoptaron al equipo africano como propio en detrimento de Jamaica, que por momentos inclusive, fue abucheada. La diáspora del Congo realizó en su abrumadora mayoría el viaje desde Estados Unidos y Canadá. Emmanuel, residente en Kentucky, nos explicaba minutos antes del partido que se organizaron y vinieron en grupos desde Dallas, Houston, Ohio, New York y otras ciudades. Varios lo hicieron desde Montreal, donde se habla francés y la comunidad congoleña ha sabido generarse arraigo. Instantes antes del encuentro, Emmanuel enfatiza que tiene 52 años. Nació en 1974, el año en el que el entonces Zaire, gobernado por el dictador Joseph-Désiré Mobutu, se clasificó al Mundial organizado en la Alemania Occidental. Por lo tanto, nunca vio a su país, reconvertido en la República Democrática del Congo en 1997, participar en el mayor torneo de la FIFA. Desde hace varios años, Emmanuel vive en Estados Unidos por la situación de inestabilidad política y regional que su patria atraviesa. Sin embargo, se le ilumina el rostro con solo imaginar a su representativo en el Mundial de 2026. Nos dice, además, “si gana Congo, habrá un feriado nacional”. Después de concedernos unas palabras, lo solicitan aficionados mexicanos para tomarse fotos con él y su bandera en la explanada del acceso principal.

Da la impresión de que el circuito está casi listo para recibir los cuatro partidos del Mundial en Guadalajara. Hay algunas máquinas y obras visibles en las afueras, sobre todo en el corredor peatonal que desemboca hacia el recinto, el cual luce imponente. El impecable pasto en las paredes exteriores en el montículo que rodea y sostiene al estadio, cuya estética se asemeja a un volcán, reluce por la intensidad y el cuidado de su color verde. Lo mismo sucede con el césped de la cancha.

Faltan unos cuarenta minutos para que inicie el duelo. Un contingente de congoleños ya se agrupa en el codo inferior del estadio y comienza a cantar y moverse con entusiasmo. Muchos mexicanos quieren estar cerca, los graban, cantan con ellos y se van contagiando con su ritmo. Los camarógrafos y fotógrafos, con chalecos de FIFA, encuadran la escena para registrar el ambiente. Atenta, la seguridad pública y privada apostada debajo de la tribuna observa.

Hace mucho calor y el sol es inclemente en el horario dispuesto para el partido, a las 3 de la tarde. Los pasillos internos están abarrotados de gente que hace filas para consumir comida y refrigerios. Al escuchar los himnos nacionales se precipitan en masa hacia sus butacas. Para ingresar al sector se debe mostrar el ticket en los celulares o impreso para el escaneado del código QR por tercera vez.

Desde el arranque del partido, el equipo del Congo muestra una movilidad del balón y un despliegue superior a Jamaica. Los once titulares, al igual que el resto del plantel se desempeñan en Europa, varios en la Premier League inglesa. Noah Sadiki es parte del Sunderland, el defensor y capitán Chancel Mbemba juega en el Lille de Francia, Aaron Wan-Bissaka, lateral derecho, lo hace en el West Ham United y el atacante Yoane Wissa es un activo del Newcastle United. Los tiempos del futbol han cambiado. Cuando Zaire se clasificó al Mundial de 1974, todos sus jugadores militaban en el ámbito local.

La disposición inicial propuesta por el francés Sébastien Desabre multiplica los ataques con sus volantes ofensivos y sus laterales, con Yoanne Wissa en posición de acecho, unos pasos detrás de Cédric Bakambu, jugador del Betis en España. Congo sale decidido a buscar el resultado. En frente, se encuentra a un equipo jamaiquino que busca contener los embates y solamente ha posicionado en el ataque al naturalizado Brailey Cadamarteri, nacido en Leeds, actualmente jugador de Wrexham en la segunda división inglesa. Daniel Garnica, analista profesional de fútbol con pasado en Boca Juniors y otros clubes sudamericanos, nos explica la interacción táctica. El equipo de Congo debe recurrir a las bandas, abrir el campo para buscar penetrar el sistema defensivo de Jamaica. Y si bien el arranque es arrollador, los intentos son infructíferos. Se caen en varios fuera de lugar y Jamaica conseguirá contener el ímpetu congoleño, enfriar el ritmo durante gran parte de la segunda mitad, para llevar el partido a tiempos extras.

El público mexicano que ha vitoreado el nombre de Congo, se empieza a impacientar y amaga, aunque con timidez, con recurrir al grito homofóbico frente a las acciones de salida de Andre Blake, el portero jamaiquino. No obstante, los cambios introducidos, sobre todo la entrada en campo de Brian Cipenga, imprimen de nuevo dinámica y encienden el entusiasmo. Además de los colores de Congo y algunas camisetas de Jamaica en el estadio, miles de aficionados visten la casaca de la selección mexicana. Hay muchas de Chivas. En algún momento incluso se oye este nombre resonar en el público, entre gritos y una respuesta de silbidos. Al mirar las gradas se perciben también playeras de Atlas, Leones Negros, América, Pumas y también de Argentina, con el nombre de Messi en la espalda.

A medida que Congo acelera otra vez en búsqueda del gol, el público vuelve a alentar al equipo africano. Son varias las ocasiones y en el minuto 10 de la prolongación, el defensor Axel Tuanzebé puede concretar el tan ansiado gol que deja a los Leopardos a un paso del Mundial. Un minuto después, el árbitro argentino, Facundo Tello para el encuentro. Está lesionado y si bien intenta recuperarse, debe abandonar el partido y ser reemplazado por uno de sus colegas, Darío Herrera. El estadio reconoce y aplaude al lastimado Facundo Tello.

En lo que resta, el cansancio en el equipo de Jamaica es palpable, tanto físico como mental. Ha sido muy desgastante el ritmo y se los nota sin ímpetu para buscar el empate. En cambio, Congo intenta más, pero el partido terminará con un gol de diferencia solamente. Cuando llega el pitazo final, luego de más de 120 minutos de juego, la explosión de alegría en los aficionados africanos y los aplausos del resto del estadio terminan por decorar una tarde soñada para el equipo de Congo. Daniel y Bea, se abrazan con sus hijos en la tribuna. No lo pueden creer.

La delegación deportiva se junta en el medio del campo, rezan y agradecen. Luego corren hacia el codo del estadio donde se agrupó la mayoría de sus seguidores. Ha sido una fiesta.

La salida del estadio es ordenada, siguen las fotos y videos entre aficionados, pero todo fluye en causes de normalidad y buen ánimo. Los dos partidos del repechaje, primero el de Jamaica contra Nueva Caledonia y posteriormente este pase al Mundial han sido una prueba para la seguridad. Tras la ola de violencia desatada por el abatimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho y la respuesta en cortes de carreteras y vehículos incendiados durante la última semana de febrero, gestionar estos encuentros, un mes después, constituía todo un desafío frente los ojos del mundo. La República Democrática del Congo jugará en el grupo K del Mundial FIFA 2026. El 17 de junio se enfrentará en Houston a Portugal. El 23 de junio regresará a Guadalajara en un partido que promete mucha intensidad emocional ante Colombia y cerrará la fase de grupos contra Uzbekistán en Atlanta el día 27. Jamaica no pudo repetir el pase que consiguió en 1998 al Mundial en Francia.

El estadio Guadalajara presenció una muestra de las celebraciones que se extendieron por todo el territorio congoleño. No solamente en la capital, Kinshasa. Se prolongaron con mucho eco por la región de Kivu. Cerca de Goma donde las hostilidades entre grupos paramilitares, el ejército y las tensiones con Ruanda han ocasionado miles de desplazados, el fútbol llevó algarabía y quizás algo de esperanza. Como nos adelantó Emmanuel antes del partido, la victoria generaría un día feriado en el país. También se festeja en Francia, en Bélgica, Suiza, Canadá, en Estados Unidos y en cada rincón donde la comunidad congoleña habita.