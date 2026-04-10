Ubicaciones engañosas y reclasificación de localidades; trampas de la FIFA con boletos del Mundial. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la polémica de los últimos meses por el alto costo de los boletos para presenciar el Mundial de futbol en los estadios, aficionados que adquirieron sus entradas se quejan de que la organización ha manipulado arbitrariamente las ubicaciones en distintos escenarios, además de crear una nueva categoría incluso más cara.

De acuerdo con información publicada en el portal The Athletic, división deportiva del New York Times, compradores señalan a la FIFA de alterar los mapas de los asientos en los inmuebles y de no mostrar la verdadera ubicación de los lugares.

Tras abrir el periodo para la venta de boletos, FIFA dividió los tipos de localidades en cuatro categorías según las distintas secciones de los escenarios, siendo la 1 como aquella que supuestamente otorgaba los mejores asientos después de las zonas llamadas de hospitality, áreas exclusivas con otro tipo de servicios incluidos y un costo mucho más alto.

Sin embargo, después de que la organización ya distribuyó las localidades específicas, los compradores se dieron cuenta que las ubicaciones designadas corresponden a zonas en las cabeceras o en esquinas que de acuerdo con quienes compraron sus boletos, en un inicio estaban marcadas como lugares correspondientes a otras categorías.

En este contexto, FIFA ha creado nueva subdivisión de accesos denominada Categoría Delantera, disponible para al menos 20 partidos con ubicaciones en un inicio estaban consideradas para la Categoría 1, en una alteración discrecional por parte de los organizadores al venderlos incluso al doble en algunos casos.

FIFA ha tratado de acreditar estas medidas bajo el argumento de que los mapas, que después han sido manipulados, sólo eran una referencia que le permitía a los aficionados entender dónde podrían ubicarse sus lugares.