América y Cruz Azul reparten puntos tras empatar 1-1 (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El delantero Patricio Salas tuvo el honor de marcar el primer gol en el recién reinaugurado Estadio Banorte para dar la ventaja al América, que después debió conformarse con un empate 1-1 ante Cruz Azul el sábado en la Liga MX.

Salas abrió el marcador con un cabezazo junto al poste tras un preciso centro de Alejandro Zendejas a los 17 minutos.

¡Goooooool del América! El primer gol de las águilas en el regreso a su casa lo hace Pato Salas ????#CasaDeColosos pic.twitter.com/TDAAT6Wru3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Omar Campos empató para “La Máquina” durante el tercero de los minutos del descuento de la parte inicial, con un remate dentro del área que dio en el travesaño antes de colarse a las redes.

¡Gooooooool de Cruz Azul! Omar Campos entra solo al área y solo tiene que empujar el esférico para poner el empate ????#CasaDeColosos pic.twitter.com/3xfUY6V4pJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

La igualdad dejó a los celestes en la segunda posición con 28 puntos; tres menos en relación con Chivas, que horas antes fue goleado 4-1 por Tigres. América se ubica en la el séptimo sitio con 19 unidades, luego de este duelo de la decimocuarta jornada del torneo Clausura.

El Estadio Banorte albergó su primer partido de la Liga MX desde el 26 de mayo de 2024, cuando América conquistó el título del torneo Clausura venciendo a Cruz Azul por 1-0 para un global de 2-1.

El pasado 28 de marzo se realizó el primer encuentro en el inmueble —rebautizado ahora como Estadio Banorte y ubicado en el Sur de la capital mexicana— cuando la selección mexicana empató sin goles con Portugal.

La vuelta de Cruz Azul a la que también es su casa junto con América y próximamente Atlante, dejó un amargo momento a la media hora, cuando el delantero argentino Nicolás Ibáñez abandonó el campo con asistencia médica tras desplomarse en una acción sin contacto, acusando dolor en una pierna.

Antes del partido, la directiva del América rindió un homenaje al exfutbolista brasileño Arlindo dos Santos, autor del primer gol en el encuentro inaugural del Estadio Azteca el 29 de mayo de 1966, cuando los azulcremas igualaron 2-2 ante el Torino.

Las Águilas volverán al césped de su renovado estadio el martes, cuando reciban a Nashville SC, en la vuelta de su serie de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El compromiso va igualado sin goles.