Juan Brunetta y Ángel Correa brillan en la goleada de Tigres 4-1 contra Chivas. Foto: X: @TigresOficial

MONTERREY, México (AP).- Juan Brunetta y Ángel Correa brillaron con goles y asistencias para que Tigres goleara el sábado en casa 4-1 ante Chivas en la continuación de la 14ta jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

Brunetta celebró su segundo doblete del curso con tantos a los 16 y 80 minutos, mientras que Rodrigo Aguirre a los 42 y Correa a los 46 aportaron las otras dianas para propinar a Chivas su peor descalabro del campeonato.

Daniel Aguirre, a los 25, emparejó momentáneamente por los rojiblancos.

Este resultado puso fin a una racha de cinco jornadas de Chivas sin derrota; pese al tercer descalabro, el Guadalajara mantendrá su condición de líder con 31 unidades al final de la fecha.

Tigres puso fin a una racha de dos derrotas —tres jornadas sin triunfo— para ubicarse provisionalmente en zona de liguilla como 6to con 20 unidades.

El argentino Correa destacó en la zona de ataque luego de robar el balón a Luis Romo, el cual mandó en una diagonal al corazón del área, para que Brunetta lo mandara a las redes luego de que el uruguayo Rodrigo Aguirre lo dejó pasar para congelar al zaguero Diego Campillo.

Daniel Aguirre celebró su tercer tanto del campeonato con un soberbio remate en el área, que dejó sin opciones al arquero internacional argentino Nahuel Guzmán en el mejor momento de Chivas.

Pero Correa volvió a ser factor luego de conducir la ofensiva y sacar un centro desde el sector izquierdo del área que Rodrigo Aguirre remató con un potente cabezazo que superó el lance del arquero Raúl Rangel al final de la primera mitad.

Correa celebró su cuarta diana del curso —primera desde la 8va jornada— después de sumarse al área para hacer un remate picado de cabeza a centro de Brunetta en las primeras acciones del complemento, en la que Chivas sufrió una nueva pérdida de balón que le costó otra anotación.

Brunetta puso fin a cuatro jornadas sin marcar con su segundo doblete cuando recibió un pase filtrado que condujo hasta el área, donde sentenció con un derechazo que engañó a Rangel.

El joven delantero Armando “La Hormiga” González, líder goleador del curso con 12 dianas, vio rota una racha de cinco jornadas marcando, partidos que Chivas solventó con cuatro triunfos y un empate.