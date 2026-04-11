Markquese Bell, defensor de los Cowboys, fue arrestado por cargos de posesión de drogas. Foto: AP

McKINNEY, Texas (AP).- El defensor de los Dallas Cowboys, Markquese Bell, fue arrestado por cargos de posesión de drogas luego de una parada de tráfico en el área de Dallas, informó la policía el sábado.

La policía del suburbio de Prosper informó que un agente percibió olor a marihuana después de que Bell fuera detenido el viernes por la noche. En el registro de su vehículo se encontraron menos de 57 gramos de marihuana y un cigarrillo electrónico con THC, y fue arrestado bajo cargos de posesión de marihuana y una sustancia controlada, según la policía.

Un portavoz de los Cowboys declaró que el club estaba al tanto del arresto y declinó hacer más comentarios. Deiric Jackson, agente de Bell, afirmó que su cliente esperaría a que el proceso legal siguiera su curso.

“Desde luego, dejemos que Markquese disfrute de su día como cualquier otro”, dijo Jackson.

Bell, de 27 años, se unió a los Cowboys como agente libre no seleccionado en el draft procedente de Florida A&M en 2022 y ha jugado 48 partidos, 11 de ellos como titular, a lo largo de cuatro temporadas.

Aunque Bell ha jugado principalmente en equipos especiales, las lesiones le han permitido tener un tiempo de juego considerable en la secundaria. Tuvo 94 tacleadas en 2023, cuando jugó los 17 partidos de la temporada regular y empató en el liderato del equipo en tacleadas con ocho en una derrota en la ronda de comodines contra Green Bay.

Bell volvió a jugar los 17 partidos la temporada pasada y está entrando en el segundo año de un contrato de tres años por valor de 9 millones de dólares.