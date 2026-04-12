Alberto del Río negocia pago de 1 millón de pesos para frenar acusación de violencia familiar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exluchador José Alberto Rodríguez Chucuan, mejor conocido como Alberto del Río, recobró su libertad este sábado luego de haber sido detenido por cometer actos de violencia familiar en contra de su pareja sentimental en San Luis Potosí.

Luego de cumplirse las 72 horas del plazo constitucional, “El Patrón” fue vinculado a proceso en su audiencia inicial, sin embargo, el juez le concedió la suspensión condicional tras firmar un acuerdo reparatorio, el cual incluye un pago de un millón de pesos y una serie de medidas cautelares como no acercarse a la víctima, de lo contrario, el caso se reactivará y Del Río podría ingresar a prisión.

La exestrella de la WWE fue señalada por agredir física y verbalmente a su pareja en hechos ocurridos el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec en la capital potosina, donde acudieron elementos policiales para ejecutar la detención tras observar signos de violencia en la denunciante.

Este no es el primer incidente de violencia que involucra a “El Patrón”. En 2017, tuvo una confrontación pública en el Aeropuerto de Orlando con su entonces pareja, la también luchadora conocida como Paige, quien después reconoció que había agredido al mexicano durante la discusión.

Tres años más tarde, Del Río fue detenido en Texas por una denuncia de agresión sexual y secuestro agravado en contra de su exnovia, caso que meses más tarde fue desestimado ante la ausencia de un testigo considerado clave previo a que se realizara el juicio.

En 2025, fue invitado a formar parte en el reality show llamado La Granja VIP, del cual fue expulsado por sus constantes conflictos con los también participantes Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

En 2009, Del Río saltó a la fama como parte del cartel de World Wrestling Entertainment (WWE), la empresa de lucha libre más importante en los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las figuras estelares al ser campeón del organismo en 2011.