Bob Hall, considerado el padre de las carreras en silla de ruedas, falleció a los 74 años. Foto: AP

BOSTON (AP).- Bob Hall, quien sobrevivió a la poliomielitis en su infancia y se convirtió en el padre de las carreras en silla de ruedas tras ganar dos veces el Maratón de Boston y posteriormente construir sillas de ruedas de competición para las generaciones de atletas que le siguieron, falleció. Tenía 74 años.

La Asociación Atlética de Boston anunció el domingo que la familia de Hall confirmó su fallecimiento tras una larga enfermedad.

En 1975, Hall convenció a los organizadores del Maratón de Boston para que le permitieran participar en la carrera y le prometieron un certificado de finalización, similar al que recibían los corredores, si completaba la distancia de 42,2 kilómetros en menos de 3 horas. (En 1970, Eugene Roberts, veterano de la guerra de Vietnam que había perdido ambas piernas en la guerra, necesitó más de seis horas para terminar). Hall cruzó la meta en 2:58.

“No tenía nada que ver, en sí, con el maratón, sino con la inclusión”, dijo Hall el año pasado, cuando fue el gran mariscal en Boston en el 50 aniversario de su recorrido pionero. “Se trataba de que yo estaba atrayendo a la gente”.

Hall regresó a la carrera de Boston en 1977, cuando fue designada como sede del Campeonato Nacional de Sillas de Ruedas, y se impuso en un grupo de siete competidores. Al coronar Heartbreak Hill, el eventual ganador masculino, Bill Rodgers, y Tom Fleming, quien terminó en quinto lugar, redujeron la velocidad para animarlo.

“Esa interacción fue una señal de que éramos plenamente aceptados como atletas”, dijo Hall.

Hall, que perdió el uso de ambas piernas a causa de la poliomielitis que padeció en su infancia, demandó en 1978 para que se admitiera a los corredores en silla de ruedas en la Maratón de Nueva York, una lucha que no se resolvió hasta que la carrera creó divisiones masculinas y femeninas para corredores en silla de ruedas en el año 2000.

«Bob Hall es un hombre increíble», declaró el año pasado Tatyana McFadden, cinco veces ganadora del maratón de Boston y ocho veces medallista de oro paralímpica. «Le estoy muy agradecida. Y creo que todos nosotros, como corredores en silla de ruedas, lo estamos, porque él realmente nos abrió el camino».

Hall terminó entre los tres primeros en Boston en otras tres ocasiones y se mantuvo activo en la carrera. Más de 1900 corredores en silla de ruedas lo han seguido desde Hopkinton hasta Boston; la carrera de este año, el 20 de abril, contará con 50 participantes más, además de otros 50 en ocho divisiones paralímpicas que competirán por más de 300 000 dólares en premios.

La BAA afirmó que Hall enseñó "cómo podemos seguir garantizando que los atletas de todas las capacidades tengan oportunidades de competir al más alto nivel aquí en Boston".

«Bob diseñó equipos innovadores para sillas de ruedas, compitió con valentía y se enorgullecía de ser dos veces campeón del Maratón de Boston», declaró la BAA. “Contribuyó a impulsar un cambio tecnológico, transformando sillas de ruedas sencillas en sillas de competición diseñadas para un rendimiento atlético óptimo. La influencia y el esfuerzo de Bob hace cinco décadas dieron lugar al circuito mundial de carreras en silla de ruedas que existe hoy en día”.

Muchos de los competidores, entre ellos McFadden y Marcel Hug, siete veces ganador del maratón de Boston, aprendieron a competir en sillas de ruedas construidas por Hall.

“Gracias a que él cruzó esa meta, hoy podemos competir. Y todo ha evolucionado muchísimo desde entonces”, dijo McFadden el año pasado. “Fue gracias a él. Fue su valentía al decir: ‘Voy a salir y hacerlo porque creo que deberíamos poder correr la Maratón de Boston como cualquier otro’. Así que tuvo el coraje de hacerlo”.