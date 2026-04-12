Caballo se fractura la espalda y es sacrificado tras ganar una carrera de obstáculos en Inglaterra. Foto: AP/Jon Super

LIVERPOOL, Inglaterra (AP).- Un caballo de siete años tuvo que ser sacrificado el viernes tras fracturarse la espalda en el último obstáculo de una carrera de obstáculos del Grand National que ganó a pesar de sufrir la grave lesión.

Esto se produce tras la muerte de cuatro caballos en el Festival de Cheltenham en marzo, incluido uno después de la prestigiosa Copa de Oro.

Gold Dancer compitió en la carrera Mildmay Novices' Chase durante el Ladies Day del Festival Grand National de Aintree. El caballo logró cruzar la meta con una ventaja de aproximadamente cuatro cuerpos sobre Regent's Stroll, quien quedó en segundo lugar.

“Gold Dancer, el ganador de nuestra segunda carrera del día, fue retirado tras cruzar la meta y desmontado”, declaró el hipódromo de Aintree. "Nuestro equipo veterinario especializado lo atendió de inmediato, pero lamentablemente no se pudo salvar. Nuestras más sinceras condolencias a sus allegados".

El jinete Paul Townend cruzó la línea de meta con el caballo castrado y desmontó inmediatamente después de que este se detuviera tras cruzar la meta. Se colocaron pantallas alrededor de Gold Dancer mientras los veterinarios se apresuraban a brindarle tratamiento.

Eddie O'Leary, director de carreras de los propietarios de Gigginstown, defendió las acciones de Townend por continuar compitiendo.

“¿Qué podía hacer Paul Townend? Se sentía bien, simplemente algo andaba mal cuando se detuvo”, dijo O'Leary.

La Autoridad Británica de Carreras de Caballos (BHA, por sus siglas en inglés) publicó posteriormente los detalles de un informe de los comisarios que parecía exculpar a Townend de cualquier irregularidad.

“Tras revisar las imágenes, el director de Equinos, Seguridad y Bienestar explicó que la actuación de Gold Dancer era típica de un caballo de carreras de obstáculos de 3 millas en las etapas finales de una carrera y respaldaba la evidencia presentada por Townend”, decía parte del comunicado.

Otros dos caballos, Miami Magic y Jordans Cross, se cayeron durante la misma competición, pero ambos regresaron sanos y salvos a sus establos. En la reunión del año pasado, un caballo que se desplomó en el hipódromo tras correr en el Grand National también falleció.