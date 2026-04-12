Departamento de Justicia investiga a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas

(AP).- La NFL se enfrenta a un mayor escrutinio por parte del gobierno federal debido a las medidas que ha tomado la liga para transmitir más partidos a través de servicios de streaming.

El Departamento de Justicia está investigando a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas. Un funcionario del gobierno, que no estaba autorizado a revelar su nombre y habló bajo condición de anonimato, dijo que la investigación se centra en "la asequibilidad para los consumidores y en crear igualdad de condiciones para los proveedores".

La investigación se produce mientras la Comisión Federal de Comunicaciones solicita comentarios del público sobre el cambio en curso de los deportes en vivo de los canales de televisión tradicionales a los servicios de streaming. Hasta el viernes, se habían registrado más de 8000 comentarios.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, utilizó una ilustración de un aficionado viendo un partido de los Green Bay Packers cuando anunció el período de comentarios públicos el 25 de febrero.

La NFL no es la única que crea paquetes para plataformas de streaming. Sin embargo, su posición como la liga más popular y los ingresos que obtiene por los derechos de transmisión la colocan en el centro de un panorama cambiante.

¿Por qué la NFL está en el punto de mira?

Ser la liga deportiva más popular de Estados Unidos puede tener un precio, sobre todo cuando algunos de los partidos más vistos de la temporada se trasladaron de la televisión tradicional a las plataformas de streaming. El programa "Thursday Night Football" pasó de Fox a Amazon Prime Video en 2022, seguido de un partido de playoffs de comodines en 2023 y los partidos del día de Navidad en 2024.

Los partidos de comodín y los de Navidad se transmitían por CBS o Fox antes de pasar a las plataformas de streaming. La liga también comenzó a transmitir un partido por Amazon el Viernes Negro de 2023.

La NFL recibe un promedio de 400 millones de dólares al año de Netflix y Amazon Prime por esos cuatro partidos. La liga también está considerando un partido la noche anterior al Día de Acción de Gracias , que podría generar al menos 50 millones de dólares si se aceptan las ofertas.

Si la liga finalmente adopta un calendario de temporada regular de 18 partidos, podría aumentar el número de partidos internacionales a 16, lo que daría lugar a su propio paquete. Hay ocho partidos internacionales esta temporada, y aún no se han determinado las cadenas que los retransmitirán.

¿Cuáles son los acuerdos de derechos de transmisión de la NFL?

Los partidos de la temporada pasada se emitieron en CBS, NBC/Peacock, ABC/ESPN/ESPN+, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video, Netflix y YouTube TV.

La liga obtiene un promedio de casi 11 mil millones de dólares en ingresos por temporada gracias a sus acuerdos con los medios. Esta cifra podría aumentar, ya que la venta de Paramount a Skydance Media le permite a la liga renegociar su acuerdo con CBS.

Los acuerdos de derechos se extienden hasta 2033 con la mayoría de las cadenas y hasta 2034 con ESPN. La liga tiene una cláusula de rescisión después de la temporada 2029, la cual probablemente ejercerá, ya que 83 de las 100 transmisiones más vistas el año pasado fueron partidos de la NFL, según Nielsen.

Además de "Sunday Ticket", la programación de partidos de la liga los domingos por la tarde que no se emiten en el mercado local y que se transmite por YouTube TV, CBS (Paramount +), NBC (Peacock), Fox (Fox One) y ESPN tienen sus propios servicios de streaming.

¿Acaso "Sunday Ticket" no fue impugnada en los tribunales?

Sí. Un jurado federal en Los Ángeles dictaminó en 2024 que la NFL violó las leyes antimonopolio al distribuir partidos de los domingos por la tarde fuera de su mercado local a través de un servicio de suscripción premium y le otorgó 4.700 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Un juez federal anuló el veredicto en la demanda colectiva tras dictaminar que el testimonio de dos testigos de los suscriptores presentaba metodologías defectuosas.

La demanda abarcaba a 2,4 millones de suscriptores residenciales y 48.000 empresas en los Estados Unidos que pagaron por el paquete "Sunday Ticket" de DirecTV desde la temporada 2011 hasta la 2022.

¿Qué es la Ley de Radiodifusión Deportiva?

Aprobada por el Congreso en 1961, esta ley otorga a las ligas deportivas profesionales una inmunidad antimonopolio limitada, permitiéndoles aunar sus derechos de transmisión y negociar como una sola entidad, a la vez que las protege de demandas antimonopolio. El Congreso la aprobó después de que un juez federal de Pensilvania dictaminara que la venta de los derechos de la NFL a CBS violaba las leyes antimonopolio.

La ley se aplica únicamente a las cadenas de radiodifusión. Los tribunales han dictaminado en el pasado que no se aplica a otros medios, como el cable, el satélite y las plataformas de streaming. Existe consenso bipartidista a favor de actualizar la ley.

La ley incluye una norma que permite la restricción de la transmisión de partidos locales. La NFL eliminó esta restricción tras la temporada de 2014. Dicha restricción se aplicaba a los partidos que se disputaban a menos de 120 kilómetros del mercado de un equipo si las entradas no se agotaban 72 horas antes del inicio.

El senador de Utah, Mike Lee, escribió una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio el mes pasado instándolos a revisar si los métodos de distribución de la NFL cumplen con la Ley de Radiodifusión Deportiva.

¿Cuál es la opinión pública sobre los paquetes televisivos de la NFL?

La audiencia de los partidos de los jueves por la noche y de los comodines de la temporada pasada fue mayor en streaming que en la televisión abierta hace tres años. Cabe mencionar que Nielsen comenzó a utilizar su metodología de Big Data + Panel para todos los eventos en septiembre pasado, con el inicio de la temporada televisiva actual. El año pasado, Nielsen comenzó a medir la audiencia fuera del hogar en todos los estados, excepto Hawái y Alaska, e incluyó datos de televisores inteligentes, cable y decodificadores satelitales. Anteriormente, Nielsen solo medía los 44 principales mercados de medios, que abarcaban el 65% del país.

La NFL ha declarado que más del 87% de sus partidos están disponibles en la televisión abierta, incluidos todos los que se juegan en el mercado local de cada equipo.

La NFL y YouTube TV podrían ofrecer paquetes semanales o exclusivos para cada equipo, como hacen otras ligas con sus paquetes de streaming, pero no lo han hecho.

¿Qué hay de otros deportes además del fútbol profesional?

El año pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitó informes a la NFL, la NBA, la NHL y la MLB sobre si se deberían seguir otorgando exenciones antimonopolio a las ligas por coordinar sus derechos de transmisión televisiva.

La NBA, la NHL y la MLB también se enfrentan a sus propios desafíos con la desaparición de las cadenas deportivas regionales, en particular la pérdida de los derechos de transmisión locales. Main Street Sports, que opera 15 canales regionales bajo la marca FanDuel Sports Network, cesará sus operaciones al finalizar las temporadas de la NBA y la NHL, lo que afectará a 13 franquicias de la NBA y siete de la NHL.

La MLB se está encargando de la producción y distribución de 15 de sus 30 equipos esta temporada, después de que Main Street Sports Group no realizara los pagos programados por derechos a siete equipos.

El propietario principal de los Milwaukee Brewers, Mark Attanasio, declaró el mes pasado que el cambio de una cadena deportiva regional a la MLB supone una caída de 20 millones de dólares en los ingresos. La cifra es mayor para otros equipos.