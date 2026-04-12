Manchester City vence 3-0 al Chelsea y se acerca al Arsenal en la lucha por el título de la Premier. Foto: AP

(AP).- El Manchester City dio un golpe de efecto en la lucha por el título de la Premier League con su victoria por 3-0 ante el Chelsea este día.

Los dirigidos de Pep Guardiola se colocaron a seis puntos del líder Arsenal antes del crucial duelo del próximo fin de semana entre ambos equipos. El City, además, tiene un partido pendiente.

Nico O'Reilly, Marc Guehi y Jeremy Doku marcaron en una brillante segunda parte en Stamford Bridge, aprovechando al máximo la sorprendente derrota del Arsenal ante el Bournemouth el sábado.

Mientras que el Arsenal atraviesa un mal momento en el peor momento posible, el City logró su tercera victoria consecutiva tras arrollar al Chelsea.

La victoria se produjo tras el triunfo ante el Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa y la goleada por 4-0 al Liverpool en la FA Cup la semana pasada.

Si bien esos tres resultados se produjeron en competiciones diferentes, la remontada del City tiene un aire ominoso después de haber remontado dos veces la ventaja del Arsenal para ganar el título en 2023 y 2024.

El City, segundo clasificado, tiene la oportunidad de reducir la diferencia con el líder a tres puntos si consigue la victoria contra el Arsenal en el Etihad.

Rayan Cherki fue la inspiración en Stamford Bridge, asistiendo en los goles de O'Reilly seis minutos después del descanso y de Guehi en el minuto 57. Doku selló la victoria en el minuto 68.

El resultado no ayudó al Chelsea en su intento de clasificarse para la Liga de Campeones, dejándolo a cuatro puntos del Liverpool, que ocupa el quinto lugar. El equipo de Liam Rosenior solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos de liga.