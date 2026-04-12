Natación Artística

México concluye con seis oros en panamericano de natación artística en Chile

La selección mayor además acumuló dos preseas de plata y un bronce en competencia que fue parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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Deportes
domingo, 12 de abril de 2026 · 19:36

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mayor de natación artística concluyó su participación en el Campeonato Panamericano de la especialidad realizado en Santiago de Chile, con seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce, en competencia que formó parte del proceso de clasificación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Después de los oros obtenidos en el inicio de la competencia por conducto de Diego Villalobos y Nayeli Mondragón en el dueto mixto, así como de Joana Jiménez y Fernanda Arellano en el dueto técnico femenil, México sumó otros cuatro metales dorados para cerrar actividad en el Centro Acuático Kristell Köbrich.

En el solo técnico, Diego Villalobos volvió a subir a lo más alto del podio, en tanto que el equipo se coronó en la competencia de rutina libre y en la acrobática, mientras que en el solo libre femenil, Itzamary González terminó en la primera posición.

 

 

Por su parte, el equipo en su rutina técnica obtuvo la medalla de plata, al igual que Arellano y González en el dueto libre, además del bronce de Camila Argumedo y Daniela Ávila en el dueto técnico.

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