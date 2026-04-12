Vinculan a proceso a técnico de academia de futbol femenil en Guanajuato por violación y abuso sexual. Foto: Fiscalía General del Estado de Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un director técnico de futbol femenil en Guanajuato fue vinculado a proceso por violación calificada y abuso sexual. Autoridades estiman que durante 10 años que estuvo al frente de una academia de futbol femenil en León hubo entre 70 y 80 víctimas, todas menores de edad.

De acuerdo al medio ya mencionado, Juan Francisco “N”, el victimario, fue detenido el 1 de abril en el estado de San Luis Potosí, esto después de varios meses en que cambió de residencia para evitar ser arrestado.

La Fiscalía Fiscalía General del Estado en Guanajuato indicó que los hechos ocurrieron en la ciudad de León y fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres por Razones de Género. El Ministerio Público investigó y reunió pruebas suficientes para acreditar su probable responsabilidad.

Alejandro Iván Garnica León, abogado de las víctimas, señaló que el agresor operó durante 10 años al frente de una academia de futbol femenil en León, tiempo donde habría dejado un historial de entre 70 y 80 menores de edad. Sin embargo, en 2024 fue acusado públicamente por tres de ellas. Desde ese momento, la FGE inició las diligencias de investigación. Tras los señalamientos, Juan Francisco “N” modificó el nombre de la academia.

“Estamos hablando de alrededor de entre 70 y 80 menores. Fue en 2024 cuando se interpusieron algunas denuncias, unas por abusos sexuales, otras por violación (…) Se logró la judicialización de tres carpetas, una de las cuales se encuentra en suspensión como parte de un beneficio otorgado al imputado al momento de la vinculación a proceso”, explicó Garnica León a Animal Político.

El proceso judicial enfrentó retrasos, pues Juan Francisco “N” recurrió constantemente a cambios de defensa legal, situación que provocó diferimientos en las audiencias. Incluso, algunos defensores renunciaron y no se presentaron, lo que obligó a reprogramar diligencias, informó Animal Político.

El abogado agregó que uno de los factores que ha dificultado la denuncia fue la forma de operar del acusado, ya que “presuntamente ejercía manipulación sobre las víctimas mediante amenazas de ignorarlas o dejar de apoyarlas en su formación deportiva”.