Wout Van Aert supera a Tadej Pogacar en un final dramático para ganar la clásica París-Roubaix. Foto: AP

ROUBAIX, Francia (AP).- El ciclista belga Wout van Aert superó al gran ciclista Tadej Pogacar en un dramático sprint final para ganar la prestigiosa clásica de un día París-Roubaix por primera vez el domingo.

Llegaron a la meta en el velódromo de Roubaix prácticamente empatados tras más de cinco horas de extenuante carrera. Van Aert tenía mejores credenciales en el sprint y calculó su ataque a la perfección para superar a Pogacar por la derecha y mantener la ventaja.

“Ganarle en un mano a mano en una carrera de velocidad es algo muy especial para mí”, dijo Van Aert.

Van Aert levantó el dedo índice derecho y señaló al cielo al cruzar la meta, luego se bajó de la bicicleta y se tumbó boca arriba, completamente exhausto.

Dedicó la victoria a su excompañero de equipo, Michael Goolaerts, quien falleció a los 23 años tras desplomarse durante la carrera de 2018.

“Significa muchísimo para mí. Ha sido una meta desde 2018, cuando participé por primera vez en esta carrera, y en ella perdí a un compañero de equipo, Michael Goolaerts”, dijo Van Aert. “Desde entonces, mi objetivo ha sido venir aquí y alzar el dedo al cielo. Esta victoria es para Michael”.

El mes pasado, Pogacar se recuperó de una caída para ganar la Milán-San Remo por primera vez, quedando solo la París-Roubaix por completar los cinco monumentos del ciclismo de un día. Ya había ganado el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y la Vuelta a Lombardía.

Pero Van Aert, de 31 años, es uno de los ciclistas más versátiles del mundo.

Tricampeón mundial de ciclocross, ganó la Milán-San Remo en 2020, el maillot verde de mejor velocista del Tour de Francia en 2022, terminó tercero en Roubaix en 2023 y tercero de nuevo en la Milán-San Remo el mes pasado.

La carrera París-Roubaix, de 258,3 kilómetros, es conocida como "El infierno del norte" debido a sus múltiples tramos adoquinados —que suman unos 55 kilómetros— y a su reputación de sufrir caídas y pinchazos.

Así quedó demostrado una vez más, ya que tanto Pogacar como el holandés Mathieu van der Poel, tres veces campeón defensor, sufrieron pinchazos.

Pogacar sufrió un pinchazo a unos 120 kilómetros de la meta y, con su coche de equipo detrás, tuvo que coger una bicicleta de asistencia neutral de un coche de reparación cercano. Visiblemente molesto, tuvo que esperar varios minutos a que su coche de equipo le entregara una de sus bicicletas de competición.

La energía que gastó intentando alcanzar al grupo líder puede haberle costado caro al final.

Van Aert iba a rueda de Pogacar al entrar en uno de los tramos empedrados más conocidos, llamado Carrefour de l'Arbre, un tramo de 2 kilómetros cerca del final donde varios ciclistas se han caído.

En 1984, el francés Alain Bondue se estrelló cuando lideraba la carrera y terminó tercero, y Pogacar casi se cae cuando su rueda delantera resbaló.

Fue una carrera a toda velocidad hacia el vélodrome André-Pétrieux, donde una enorme multitud aguardaba un desenlace emocionante.

“Ya estaba hecho polvo y las piernas no estaban lo suficientemente frescas como para tener alguna posibilidad”, dijo Pogacar. “Enseguida me di cuenta de que sería una misión imposible”.

Pogacar aún no ha decidido si volverá a intentarlo el año que viene.

“No puedo decir que no”, dijo. “Es solo mi segunda vez aquí, así que démosle tiempo”.

El ciclista belga Jasper Stuyven terminó tercero, por delante de Van der Poel, quien se acercó a abrazar a un emocionado Van Aert, su antiguo rival en ciclocross.