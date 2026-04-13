La natación es el primer deporte olímpico en levantar restricciones impuestas a atletas rusos

El atleta neutral ruso Kliment Kolesnikov reacciona tras ganar la medalla de oro en la final de los 50 metros espalda masculinos en el Campeonato Mundial de Natación en Singapur, el 3 de agosto de 2025. . Foto: AP/Vincent Thian

(AP).- Los nadadores, clavadistas y jugadores de waterpolo rusos podrán competir sin restricciones y con su bandera e himno nacionales.

La decisión del organismo rector World Aquatics supone un cambio importante en la forma en que un deporte clave trata a Rusia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ha provocado la condena de Ucrania.

La Federación Mundial de Deportes Acuáticos anunció este día que eliminará las restricciones que exigían que los atletas rusos y bielorrusos fueran sometidos a un proceso de verificación y compitieran como neutrales.

Excluyó a Rusia y Bielorrusia de sus eventos, como los campeonatos mundiales, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022; luego permitió una participación limitada como neutrales un año después, y desde entonces ha flexibilizado aún más las reglas.

“Los atletas sénior con nacionalidad deportiva bielorrusa o rusa podrán competir en los eventos de World Aquatics del mismo modo que sus homólogos de otras nacionalidades, con sus respectivos uniformes, banderas e himnos”, declaró World Aquatics en un comunicado. Anteriormente, había flexibilizado las normas para los atletas júnior.

El presidente de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, Husain Al Musallam, añadió: "Estamos decididos a garantizar que las piscinas y las aguas abiertas sigan siendo lugares donde los atletas de todas las naciones puedan reunirse en una competición pacífica".

Ucrania condena la decisión

World Aquatics no es el primer organismo deportivo en readmitir a Rusia por completo —el judo lo hizo en noviembre y el taekwondo en enero—, pero es, con diferencia, el más grande.

El ministro ruso de Deportes, Mikhail Degtyaryov, agradeció a Al Musallam "su firme postura sobre este tema" y dijo que habían discutido el asunto juntos en enero.

“Es muy importante que el diálogo deportivo internacional dé sus frutos y permita el restablecimiento ordenado de las relaciones deportivas”, escribió Degtyaryov, quien también preside el Comité Olímpico Ruso, en la aplicación de redes sociales Max.

El ministro ucraniano de Juventud y Deportes, Matvii Bidnyi, condenó la decisión.

“El deporte debe unirse en torno a reglas justas y el respeto por la vida. Devolver la bandera a un país que ignora y destruye sistemáticamente estas reglas es una llamada de atención para toda la comunidad deportiva”, dijo Bidnyi. “Hoy, nuestros atletas entrenan bajo fuego, y en este contexto, cualquier discurso sobre ‘neutralidad’ o la devolución de los símbolos del agresor resulta vergonzoso y ajeno a la realidad”.

Ucrania ya se había opuesto anteriormente a los intentos de permitir el regreso de los atletas rusos a la competición. El mes pasado, lideró boicots a las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Paralímpicos después de que se permitiera a los rusos competir bajo su bandera nacional.

La selección masculina de waterpolo de Ucrania perdió por incomparecencia el partido del Mundial que tenía programado para el lunes contra Rusia en Malta. Rusia se adjudicó la victoria por 5-0 por defecto, ya que Ucrania "decidió voluntariamente no jugar", según informó la Federación Internacional de Deportes Acuáticos.

Los medios ucranianos informaron que el boicot era una protesta contra la participación del equipo ruso, oficialmente denominado "Atletas Neutrales B", en cualquier capacidad, y no contra el anuncio del lunes de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos.

Los rusos se enfrentan a "controles de antecedentes"

La Federación Mundial de Deportes Acuáticos anunció que, tras la decisión del lunes, los atletas rusos y bielorrusos deberán someterse a cuatro pruebas antidopaje y a una verificación de antecedentes antes de competir. No se especificó de inmediato qué aspectos se revisarían.

Su decisión se aplica únicamente a sus propios eventos, como los campeonatos mundiales, pero podría impulsar, dentro del ámbito olímpico, el regreso generalizado de los atletas rusos de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Comité Olímpico Internacional no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

En diciembre, el COI recomendó eliminar las restricciones impuestas a los atletas rusos y bielorrusos para las competiciones internacionales juveniles y permitirles competir bajo sus respectivas banderas nacionales. El COI mantuvo sus requisitos de neutralidad para las competiciones sénior, y en los Juegos Olímpicos de Invierno de febrero, los rusos y bielorrusos fueron denominados oficialmente Atletas Neutrales Individuales.