Multan a Medvedev con 7 mil dólares por conducta antideportiva tras romper su raqueta siete veces

(AP).- El exnúmero uno del mundo, Daniil Medvedev, fue multado con 6 mil euros (7 mil dólares) por conducta antideportiva tras destrozar su raqueta siete veces durante la derrota por 6-0, 6-0 ante Matteo Berrettini en el Masters de Montecarlo la semana pasada, según confirmó la ATP Tour a The Associated Press el lunes.

Medvedev, que actualmente ocupa el décimo puesto en el ranking, recibió una advertencia por conducta antideportiva por parte del juez de silla debido a sus acciones al comienzo del segundo set del partido del miércoles.

La multa es pequeña en comparación con los 76 mil dólares y 42 mil 500 dólares con los que Medvedev fue sancionado por sus arrebatos en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos el año pasado, respectivamente.

Medvedev, que quedó exento de la primera ronda, había ganado 45 mil 520 euros (50 mil dólares) en premios en el torneo de Montecarlo.

El ruso de 30 años ya estaba teniendo problemas cuando, al estrellar una derecha contra la red, perdió su primer juego de servicio del segundo set y quedó abajo 2-0. Acto seguido, golpeó su raqueta cerca de la línea de fondo y la arrojó hacia una lona al final de la cancha.

Aún sin haber terminado, Medvedev levantó repetidamente su armazón y siguió golpeándolo hasta que quedó lo suficientemente destrozado como para caber por la abertura de un cubo de basura situado junto a la pista, mientras el público lo animaba sarcásticamente. Medvedev, ganador del US Open en 2021, perdió el partido en 49 minutos.