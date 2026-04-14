AtlÃ©tico de Madrid vence 3-2 en el global al Barcelona y avanza a semifinales de Champions League

Champions League
AtlÃ©tico de Madrid vence 3-2 en el global al Barcelona y avanza a semifinales de Champions LeagueEl AtlÃ©tico de Madrid no llegaba a semifinales desde 2017. El Barcelona perdiÃ³ contra el Inter de MilÃ¡n en las semifinales del aÃ±o pasado.
MADRID (AP).- Este dÃa, el AtlÃ©tico de Madrid aguantÃ³ el impulso inicial del Barcelona y alcanzÃ³ las semifinales de la Champions League por primera vez en casi una dÃ©cada.
El AtlÃ©tico de Madrid se clasificÃ³ con un marcador global de 3-2 a pesar de la derrota por 2-1 ante el club catalÃ¡n. El equipo de Diego Simeone habÃa ganado el partido de ida por 2-0 en Barcelona la semana pasada.
El Barcelona, ??que intentaba regresar a las semifinales por segunda temporada consecutiva, marcÃ³ dos goles en los primeros 24 minutos para igualar la eliminatoria, con tantos de Lamine Yamal y Ferran Torres.
El AtlÃ©tico reaccionÃ³ aÃºn en la primera parte con un gol de Ademola Lookman.
El club catalÃ¡n jugÃ³ con un hombre menos desde el minuto 79 despuÃ©s de que el defensa Eric GarcÃa viera la tarjeta roja por una falta sobre Alexander Sorloth que impedÃa un contraataque.
El AtlÃ©tico de Madrid no llegaba a semifinales desde 2017. El Barcelona perdiÃ³ contra el Inter de MilÃ¡n en las semifinales del aÃ±o pasado.
El AtlÃ©tico se enfrentarÃ¡ al Arsenal o al Sporting de Lisboa en las semifinales. El Arsenal ganÃ³ el partido de ida por 1-0 en Lisboa la semana pasada. El partido de vuelta en Inglaterra se juega el miÃ©rcoles.
En el otro partido de cuartos de final del martes, el Paris Saint-Germain superÃ³ al Liverpool.