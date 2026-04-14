Comienza nuevo juicio en Argentina para definir responsabilidades por la muerte de Diego Maradona

Un peatón pasa con un cubo junto a un grafiti que representa al fallecido futbolista Diego Maradona en Buenos Aires, Argentina, el lunes 13 de abril de 2026. Foto: AP

BUENOS AIRES (AP) — Casi un año después de que el juicio por la muerte del ídolo futbolístico Diego Maradona naufragara envuelto en un escándalo, un tribunal de las afueras de Buenos Aires inició el martes un nuevo proceso para esclarecer las circunstancias que rodearon al proceso que conmovió a Argentina en 2020.

Siete profesionales de la salud se sientan por segunda vez en el banquillo de los acusados señalados de tener algún grado de responsabilidad penal en el fallecimiento de Maradona por un ataque cardíaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes para removerle un hematoma subdural.

Las defensas de los impotados sostienen que el capitán de la selección que conquistó el Mundial de 1986 sufría de un cuadro clínico complejo y que no hubo delito alguno.

El debate oral comenzó un mes después de la fecha prevista debido a que el tribunal de la localidad de San Isidro que lo encabeza adujo semanas atrás que una variación en el número de testigos obligaba a reorganizar el cronograma de audiencias.

Expectativas

La audiencia del martes arrancó en medio de una gran atención mediática debido a que en mayo de 2025 un primer juicio fue anulado por la conducta indebida de una jueza que integraba el tribunal a carga del proceso.

El tribunal que encabezará el debate oral en esta ocasión está conformado por tres jueces distintos ante los cuales desfilarán unos 100 testigos. Llevará a cabo dos audiencias por semana por lo que está previsto que el proceso se prolongue varios meses.

Familiares y allegados del exfutbolista se sientan en los bancos más cercanos al estrado donde se encuentran los magistrados.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona —las hijas mayores del exfutbolista— dijo confiar en el nuevo tribunal en declaraciones realizadas a periodistas antes de entrar a la sala de audiencias. “Depositamos muchísima confianza; son jueces de mucha experiencia y trayectoria”.

Burlando señaló que las hijas de Maradona “llegan muy cansadas” al nuevo proceso judicial. “Es muy difícil, son las hijas de Maradona y eso ya no es fácil y la circunstancia de que ni siquiera puedan tener un instante de alivio para saber lo que pasó con el papá... aunque nosotros estamos convencidos de lo que pasó”.

Mientras el abogado hablaba, algunos fanáticos de Maradona se apostaron en las inmediaciones con banderas y carteles.

Acusados ??e imputaciones

La fiscalía sostiene que durante la internación médica en la vivienda alquilada por Maradona para recuperarse de la operación los profesionales acusados ??no lo atendieron adecuadamente.

Entre los principales acusados ??están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz; además están imputados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internacionalidad domiciliaria del exfutbolista.

Los procesados ??están acusados ??de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Escándalo judicial

El primer juicio sobre la muerte de astro comenzó en marzo de 2025 y fue declarado nulo dos meses después en medio del escándalo en que quedó envuelta la jueza Julieta Makintach, uno de los miembros del tribunal y quien participó en la realización de un documental sobre el caso sin el consentimiento debido, lo que habría viciado el proceso. Makintach terminó siendo destituida .