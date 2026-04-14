Copred expresa preocupación por caso de misoginia contra la árbitra Katia Itzel García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitió un comunicado donde expresó su preocupación ante testimonios difundidos públicamente que señalaron que “la árbitra Katia Itzel García fue objeto de expresiones de carácter misógino tras el ejercicio de sus funciones arbitrales” por parte de Sergio Bueno, director técnico del Mazatlán durante el partido contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo a la fotoperiodista Eloisa Sánchez de Alba, el timonel del conjunto mazatleco insultó a la silbante después de haber sido expulsado cuando finalizaron los primeros 45 minutos. Sánchez indicó que no fue la única del gremio que escuchó al director técnico.

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", compartió la fotoperiodista en un tuit.

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos"



Sergio Bueno, director técnico del @MazatlanFC gritando entrando al vestidor después de que Katia Itzel García lo expulsó.



Así el boomer macho de mierda. — Eloisa Con S (@saudadinho) April 12, 2026

Por su parte, el Copred indicó en su comunicado:

“Estos hechos no pueden entenderse como parte de la ´pasión del juego´ ni como una reacción legítima ante una decisión arbitral. Se trata de expresiones que reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles en el deporte profesional y en cualquier espacio público”.

El Copred destacó que la gravedad del caso se acentúa debido a que México será sede, junto a Canadá y Estados Unidos, de la Copa del Mundo, donde Katia Itzel García fue elegida por la FIFA como árbitra central; la primera mexicana en ser silbante de un Mundial varonil.

Por tal motivo, el Copred hizo un llamado a la Liga MX para que “adopte una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria, tanto en la cancha como fuera de ella, y garantice que sus partidos se desarrollen bajo estándares de respeto e igualdad”.

Asimismo, se dirigió a la Comisión de Árbitros para que “proteja activamente la integridad y dignidad de las personas árbitras, especialmente frente a agresiones basadas en el género, y fortalezca protocolos internos de prevención, atención y sanción”.

Y también a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para “que investigue con debida diligencia los hechos, independientemente de su registro formal en cédula arbitral, y establezca criterios claros que sancionen conductas discriminatorias, incluso cuando estas ocurran fuera de los canales tradicionales de reporte”.

El Copred indicó que permitir las expresiones ocurridas en el duelo de Pumas vs. Mazatlán el pasado domingo 12 de abril “envían un mensaje grave y preocupante: que las mujeres deben “probar” su autoridad; que su desempeño está sujeto a prejuicios; que la violencia verbal es aceptable si ocurre en un contexto deportivo”.

Por último, el Consejo se puso a disposición de las instancias antes mencionadas para acompañar acciones orientadas a prevenir y eliminar prácticas discriminatorias en el futbol mexicano.