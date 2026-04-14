Cruz Azul empata en casa y queda eliminado ante Los Angeles FC (Videos)

Gabriel Fernández, del Cruz Azul, se lamenta durante el partido ante Los Angeles FC. Foto: Eduardo Verdugo / AP

PUEBLA, México (AP).— Dennis Bouanga convirtió un penalti en el descuento y Los Angeles FC rescató el martes un empate 1-1 de su visita al Cruz Azul, que naufragó en la misión de revertir una desventaja de tres goles y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Gabriel Fernández convirtió un penalti a los 18 minutos para que los anfitriones soñaran con la remontada y el pasaje a semifinales. Sin embargo, Bouanga igualó con un derechazo al ángulo inferior izquierdo a los 97.

?? Silencio en el Cuauhtémoc ??



Así se vivió el momento que dolió a la afición cruzazulina.

Denis Bouanga, jugador de Los Angeles FC, marcó el gol del empate que selló el pase a semifinales de la Concachampions.#Cuauhtémoc #Concachampions #LAFC #CruzAzul #Futbol #Almanaque ? pic.twitter.com/vWcWLscLJM — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) April 15, 2026

LAFC, que ganó el partido de ida 3-0 con dos goles de David Martínez, jugará contra el ganador de la serie entre Toluca FC y el Galaxy de Los Ángeles.

“Sé que eliminamos a un gran club, un gran campeón, y un equipo que nos dio muchos problemas. Clasificar fue duro”, dijo el entrenador de LAFC Marc Dos Santos. “Ahora no hay favoritos. Todos los que llegan a las semifinales son fuertes”.

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El vigente campeón de la CONCACAF Champions Cup, Cruz Azul, quedó eliminado. Empató 1-1 en casa con LAFC, 1-4 en el Global.



El gol del LAFC en el Cuauhtémoc fue de Denis Bouanga ???? pic.twitter.com/23SA0fokmC — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 15, 2026

El exarquero del Tottenham Hugo Lloris aportó buenas atajadas por LAFC, que busca disputar su tercera final del torneo tras perder los encuentros por el título en 2020 y 2023.

Las ocho atajadas del portero francés de 39 años fueron la mayor cantidad en sus 102 partidos con LAFC en todas las competiciones.

Cruz Azul terminó el partido con 10 hombres después de que Gonzalo Piovi fue expulsado a los 90 minutos tras derribar a Bouanga.

“Hoy tuvimos 31 remates, enfrentamos a un arquero campeón del mundo que nos impidió tener una gran noche”, reconoció el entrenador de Cruz Azul Nicolás Larcamón.

El club mexicano, siete veces campeón de la Copa de Campeones, buscaba emular al América, el último equipo en conquistar títulos consecutivos, en 2014-15 y 2015-16.