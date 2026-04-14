FIFA añade nuevas categorías de entradas para el Mundial aún más caras

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue de cerca un partido amistoso de fútbol entre Irán y Costa Rica en Antalya, al sur de Turquía, el martes 31 de marzo de 2026. . Foto: AP/Riza Ozel)

(AP).- La FIFA añadió nuevas categorías de entradas, aún más caras, para el Mundial de este año, llegando a pedir hasta 4 mil 105 dólares por un asiento de primera fila de categoría 1 para el partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay en Inglewood, California, el 12 de junio.

La semana pasada, la FIFA había solicitado un precio máximo de 2 mil 735 dólares para las entradas de categoría 1 para el partido, pero añadió nuevos precios para la "categoría principal".

La FIFA también añadió una segunda categoría a su sitio web de venta de entradas sin previo aviso, con precios que oscilan entre los mil 940 y los 2 mil 330 dólares para el partido inaugural en Estados Unidos. The Athletic fue el primero en informar sobre estas nuevas categorías el jueves.

La Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo rector del futbol, ??en su información del 9 de septiembre sobre "productos y categorías de entradas", denominó a la categoría 1 "los asientos de mayor precio, ubicados principalmente en la grada inferior", pero parece haber excluido algunos asientos de dicha categoría. La categoría 2 estaba etiquetada como "ubicada fuera de las áreas de la categoría 1, disponible tanto en la grada inferior como en la superior".

La FIFA añadió entradas a precios de hasta 3 mil 360 dólares en la primera categoría (frente a la primera fila) para el partido inaugural de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

Para los partidos de octavos de final, añadió entradas por valor de 905 dólares en Filadelfia.

La semana pasada, la FIFA elevó el precio máximo de las entradas para la final del Mundial a 10 mil 990 dólares durante la reapertura de la venta, que estuvo plagada de fallos técnicos. El precio había sido de 8 mil 680 dólares cuando la FIFA vendió las entradas tras el sorteo del torneo en diciembre.

Las entradas de categoría 2 de la FIFA para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, costaban 7 mil 380 dólares, un aumento con respecto a los 5 mil 575 dólares anteriores, y las de categoría 3 costaban 5 mil 785 dólares, un incremento con respecto a los 4 mil 185 dólares anteriores.

Al parecer, no había entradas disponibles para la final del jueves en la página web de venta de entradas de la FIFA.