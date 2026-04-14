Gabriela Jaquez es la primera mexicoestadunidense seleccionada en ronda inicial de draft de la WNBA. Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- La fiesta aún no ha terminado para las campeonas nacionales de UCLA. Las Bruins tuvieron otra gran celebración en el draft de la WNBA.

Lauren Betts, Gabriela Jaquez y Kiki Rice fueron seleccionadas entre los puestos 4 y 6 el lunes por la noche, apenas una semana después de ayudar a las Bruins a ganar su primer campeonato de la NCAA. UCLA se convirtió en el primer equipo en tener cinco jugadoras seleccionadas en la primera ronda y el primero con seis jugadoras elegidas en un mismo draft.

En un periodo vertiginoso en el que los Bruins fueron aclamados de costa a costa, los buenos tiempos alcanzaron su punto álgido en el draft, donde el mejor equipo de esta temporada se hizo un hueco entre los mejores de todos los tiempos.

“Es muy difícil resumirlo porque hay mucho que contar”, dijo Jaquez. “Creo que estamos en un momento de euforia. Acabamos de ganar el campeonato nacional. Muchos de nosotros también nos hemos graduado de la universidad, lo cual es un gran paso y algo de lo que estar muy orgullosos, especialmente en UCLA. Y luego pudimos ir al programa de Jimmy Kimmel, a un partido de los Lakers, a uno de los Clippers, bailar, celebrar en el Pauley Pavilion. Salimos en 'Good Morning America' esta mañana. Obviamente, muchos de nosotros estamos aquí esta noche en el draft siendo seleccionados. Ha sido un momento muy especial”.

Betts, de 2.01 metros de altura, fue seleccionada por las Washington Mystics, mientras que Jaquez fue elegida por las Chicago Sky. El equipo de expansión Toronto Tempo seleccionó a Rice como su primera elección en el draft, con la sexta selección.

Con la entrenadora Cori Close sentada al frente, cerca de sus jugadoras, las Bruins tenían motivos para ponerse de pie y animar. El marcador iba tan alto que, después de que Angela Dugalic fuera seleccionada en el puesto número 9 para unirse a Betts en Washington, le preocupaba perderse momentos importantes para sus compañeras.

Betts dijo que no le sorprendía, ya que había visto lo mucho que se esforzaban sus compañeras de equipo.

“Son como mis hermanas, y ver a tu familia hacer algo así es increíble”, dijo Betts. “Pero, en serio, este equipo es muy especial. Sabíamos qué tipo de jugadoras teníamos, y que esta noche haya podido demostrar todo en lo que hemos trabajado durante toda la temporada es simplemente asombroso”.

UCLA terminó la temporada con un récord de 37-1, derrotando a Carolina del Sur el 5 de abril en el partido por el título —con sus jugadoras de último año anotando todos sus puntos en la Final Four— y luego hizo historia en la WNBA cuando Gianna Kneepkens fue seleccionada por Connecticut con la decimoquinta y última elección de la primera ronda. Close había dicho que no le importaban los récords, pero eso cambió el lunes.

“Bueno, la verdad es que me importa bastante, porque, en primer lugar, nos ayuda con el reclutamiento. Creo que hemos adoptado un enfoque de desarrollo y ver que ha dado sus frutos de esta manera es, obviamente, muy gratificante”, dijo.

“El simple hecho de formar parte de una noche histórica y verlos tan emocionados el uno por el otro, refleja en cierto modo cómo han sido durante todo el año. Es un récord genial del que formar parte”.

En 2002, UConn ostentaba el récord anterior de cuatro selecciones de primera ronda, todas entre las seis primeras. Sue Bird fue la número 1, Swin Cash la número 2, Asjha Jones la número 4 y Tamika Williams la número 6, de un equipo que terminó la temporada con un récord de 39-0.

Tennessee, en 1999 y nuevamente en 2008, tuvo cinco jugadores seleccionados en el draft, al igual que Notre Dame en 2019 y Carolina del Sur en 2023. Pero no todos esos jugadores fueron elegidos en la primera ronda.

“Creo que esto demuestra claramente que, siendo un equipo altruista, que tal vez sacrifique las estadísticas individuales por el éxito colectivo, se puede ganar con esa fórmula. Se puede tener éxito. Se puede ganar a un alto nivel como equipo, pero también se pueden alcanzar metas individuales”, dijo Rice.

“Sabíamos que todas queríamos llegar a la WNBA. Todas queríamos ser profesionales, pero ese no era el único objetivo durante la temporada. Se trataba de ganar, de apoyarnos mutuamente, de cómo podíamos ser el mejor equipo posible. Al final, logramos los resultados que buscábamos, y eso es algo realmente especial.”

Charlisse Leger-Walker fue seleccionada por el Sun en la segunda ronda y seguirá siendo compañera de equipo de Kneepkens.

Los Bruins cenaron juntos durante su estancia en Nueva York y tenían previsto pasar más tiempo juntos después del draft. Sin embargo, Kneepkens afirmó que aún no se despedirían.