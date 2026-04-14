Ha costado mucho ver a una mujer al frente de un partido de futbol: Katia Itzel García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", increpó el entrenador Sergio Bueno sobre la árbitra central Katia Itzel García mientras se dirigía al vestidor tras ser expulsado al medio tiempo del duelo entre Pumas y Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario.

Las declaraciones del estratega del equipo mazatleco no están consignadas en el acta arbitral de incidentes al no ser escuchadas por la silbante, sin embargo, fueron recogidas por testigos que se encontraban en la cancha, en un hecho que trascendió la cancha y que puso de nueva cuenta sobre la mesa el fenómeno de la misoginia en el futbol.

“Cuando me enteré de eso, trato de separar a las dos personas, una cosa es mi figura como árbitra y otra cosa soy yo como ser humano. Como figura arbitral, creo que ha costado mucho trabajo ver a una mujer al frente dirigiendo un partido de futbol”, aseguró García en entrevista para Aristegui Noticias.

“La figura como Katia, el ser humano que habita en esta tierra, no puede permitir que eso siga pasando. Soy una persona que cree mucho en el sentido de la justicia, que cree que podemos tener un mundo mejor…No estamos hablando de una acción que no sólo se generaliza con él, sino con medios deportivos, con analistas, con pseudocomentaristas en redes sociales”, agregó la colegiada.

Apenas el pasado 9 de abril, Katia Itzel García apareció entre los 52 árbitros centrales elegibles por la FIFA para impartir justicia en el Mundial de futbol, en una lista en la que sólo la mexicana y la estadounidense Tori Penso figuran como las únicas mujeres para desempeñar este rol.

"Es momento de hacer algo y creo que esto más allá de tirarme y de decirme, saben qué, me retiro, me da fuerza para seguir diciendo que lo que estoy haciendo es lo correcto y que con preparación, con mucha pasión por lo que por mi profesión, se pueden cambiar las cosas”, aseguró la silbante de 33 años de edad.

El descontento de Sergio Bueno vino a partir de que la árbitra silbara el final de la primera parte justo cuando se gestaba en medio campo una jugada de potencial peligro de gol en el ataque del Mazatlán, por lo que el entrenador reclamó airadamente la acción y García procedió a expulsarlo del partido.

“Yo quise dialogar con el señor, pero sus actitudes y gestos corporales no lo dejaron tener un diálogo real, sino que rebasó esa línea de respeto y se aplica lo que el reglamento dice. Una tarjeta roja”, consignó la colegiada, quien reconoció que su decisión fue de interpretación y que puede apreciarse desde otra perspectiva, aunque eso no justifica la actitud de Bueno.