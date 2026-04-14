Mascherano deja de ser técnico del Inter Miami; fue presentado hace 4 meses

MIAMI (AP).- Javier Mascherano y Lionel Messi llevaron al Inter Miami al título de la Copa MLS en diciembre. Cuatro meses después Mascherano deja el club.

Este día, el equipo anunció esta sorprendente noticia, cuando el club tenía un inicio de temporada de 3-1-3 y se encontraba en tercer lugar en la Conferencia Este de la MLS, pero sin haber ganado en sus dos primeros partidos en su nuevo estadio.

El equipo afirmó que Mascherano alegó motivos personales, al igual que su predecesor, Gerardo “Tata” Martino, en noviembre de 2024, cuando se hizo a un lado en la decisión que finalmente llevó a Mascherano a unirse al club y reunirse con Messi. Mascherano y Messi fueron compañeros de equipo en el Barcelona y en la selección argentina.

En lugar de Mascherano, está otro argentino con vínculos con el Barcelona: Guillermo Hoyos, a quien se le atribuye, al menos en cierta medida, el descubrimiento de Messi en la cantera del club español y la predicción de que podría convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos.

“Quisiera agradecer al club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, dijo Mascherano en unas declaraciones difundidas por el equipo.

Todo el cuerpo técnico de Mascherano también ha abandonado el club, aunque el equipo no ha revelado detalles sobre los motivos. Mascherano acumuló un balance de 27 victorias, 9 empates y 11 derrotas en 47 partidos de temporada regular y playoffs con el Inter Miami.

“Javier siempre formará parte de la historia de este club. Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó”, declaró el propietario y gerente, Jorge Mas, en un comunicado difundido por el equipo. “Le deseamos lo mejor en su futuro profesional y personal”.

Se trata del último de una serie de movimientos sorprendentes en el club en los últimos meses, incluyendo la decisión de Jordi Alba —otro compañero de Messi durante muchos años— de dejar sin efecto los dos últimos años de su contrato y retirarse tras la temporada pasada.

Su anuncio de retirada se produjo pocos días después de que el equipo celebrara una ceremonia de despedida para otro compañero de Messi, Sergio Busquets. Y ahora, Mascherano también está fuera.

En poco más de un año, no solo consiguió la primera Copa MLS para el equipo, sino que también ayudó a los Herons a alcanzar la fase eliminatoria del Mundial de Clubes, las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y la final de la Copa de Ligas.

El equipo quedó claramente decepcionado por su fracaso en la Copa de Campeones de la Concacaf a principios de este año, donde fueron eliminados en octavos de final tras haber realizado varios movimientos durante la pretemporada con ese trofeo en mente.

Pero incluso en medio de la frustración por no haber avanzado en ese torneo, pocos hubieran pensado que la etapa de Mascherano en el club pronto llegaría a su fin.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al club todo lo mejor en el futuro”, dijo Mascherano. “No tengo ninguna duda de que el club seguirá cosechando éxitos”.

Hoyos y Messi mantienen una relación que se remonta a más de 20 años.

Hoyos, en una ocasión, predijo que Messi se convertiría en una leyenda cuando el joven, aún con el pelo revuelto, jugaba en el filial del Barcelona. Messi tenía 16 años entonces, en los inicios de una carrera que lo llevaría a ganar ocho Balones de Oro, la Copa del Mundo y cuatro Ligas de Campeones. A lo largo de los años, Messi se ha referido a Hoyos en varias entrevistas como una especie de mentor.

Hoyos es ahora el entrenador de Messi, aunque no está del todo claro cuánto tiempo durará esta situación. Como parte de los movimientos anunciados el martes, el equipo también informó que el director de operaciones de fútbol, ??Alberto Marrero, asumirá las funciones de director deportivo, ocupando el puesto que dejó vacante Hoyos.