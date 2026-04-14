Netflix transmitirá la final de la Copa Oro y de la Nations League

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Nacional de futbol tendrá otra ventana de proyección, luego de darse a conocer que la empresa de streaming Netflix sumará a su catálogo en 2027 los partidos correspondientes a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming dio a conocer que en el siguiente año emitirá los dos torneos más importantes a nivel de selecciones nacionales varoniles en la región en exclusiva para el territorio mexicano, en un acuerdo por cuatro años.

“Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México”, publicó la plataforma desde sus cuentas oficiales, en un acuerdo estimado en 60 millones de dólares según versiones periodísticas.

“Netflix se convertirá en la exclusiva casa en México para las ediciones 2027 y 2029 de ambas competiciones, ofreciendo a los aficionados de todo el país una nueva manera de seguir estos torneos internacionales, así como a sus jugadores y selecciones favoritas”, se lee en el comunicado sobre la noticia publicado por la Concacaf.

La quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf se jugarán en marzo de 2027 en el Estadio SoFi de Los Ángeles en los Estados Unidos entre los cuatro semifinalistas del torneo, mientras que la Copa Oro, con las mejores 16 selecciones nacionales del área, se desarrollará durante el verano.

La transmisión de partidos de futbol por el gigante de los servicios de streaming es un paso más como parte de la estrategia que la plataforma ha diseñado para acercarse a los contenidos deportivos en vivo y competir en este mercado, tal y como ya lo ha experimentado con el futbol americano, beisbol y boxeo.