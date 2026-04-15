Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich. Foto: AP / Lennart Preiss

MÚNICH (AP) — El Bayern Múnich le dio la vuelta al encuentro ante su viejo rival Real Madrid.

Luis Díaz y Michael Olise marcaron en los minutos finales para que el club alemán venciera el miércoles 4-3 al Merengue y avanzara a las semifinales de la Liga de Campeones.

En las últimas cuatro eliminatorias a doble partido entre ambos equipos, el gigante español había avanzado.

El encuentro de vuelta de los cuartos de final terminó con los ánimos caldeados: los jugadores del Madrid reaccionaron furiosos porque el árbitro Slavko Vincic expulsó al suplente Eduardo Camavinga con una segunda tarjeta amarilla por una falta que parecía inofensiva sobre Harry Kane, después de que los integrantes del Bayern lo instaron a echarlo a los 86 minutos.

Tres minutos después, el colombiano Díaz remató al interior del poste derecho y Olise puso cifras definitivas al duelo con un espectacular disparo que entró tras pegar en el poste lejano en el tiempo de descuento. El Bayern certificó una victoria global 6-4, ya que el gigante bávaro ganó el partido de ida de su eliminatoria de cuartos de final por 2-1 en Madrid la semana pasada.

Los jugadores del Madrid rodearon a Vincic después del partido. Arda Guler, quien anotó dos brillantes goles brillantes para alimentar la ilusión de una de las típicas remontadas del conjunto blanco , fue expulsado por sus airadas protestas.

"Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como éste. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto", lamentó el técnico madridista Álvaro Arbeloa. "Estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que tú no puedes controlar".

El Bayern se medirá al campeón defenso r Paris Saint-Germain en las semifinales. También el miércoles, el Arsenal avanzó ante el Sporting de Lisboa y se cruzará contra el Atlético de Madrid en la penúltima ronda.

Arranque fulgurante en Múnich

Guler abrió el marcador después de apenas 34 segundos gracias a un garrafal error de Manuel Neuer, el arquero que había tenido un sobresaliente desempeño en el partido de ida. El intento de pase de Neuer fue directo al turco de 21 años, que no titubeó y mandó el balón a la red vacía desde lejos.

El Bayern no se arredró por el golpe. Aleksandar Pavlovic empató con un cabezazo a quemarropa tras un tiro de esquina de Joshua Kimmich a los seis minutos, y el Bayern mantuvo su dominio mientras el Madrid buscaba con paciencia los espacios.

Konrad Laimer lució al tapar el disparo de Kylian Mbappé, quien tenía un vendaje adhesivo sobre el ojo derecho después de recibir un fuerte golpe en el rostro el fin de semana pasado.

Guler batió otra vez a Neuer con una exquisita definición de tiro libre a los 29, aunque el Bayern se quejó de que el tanto no debió haberse concedido, ya que Brahim Díaz cayó tras un contacto mínimo de Laimer.

El Bayern volvió a tomar el control y Harry Kane empató a los 38 al rematar al interior del poste derecho después de sacarse la marca de su compatriota inglés Trent Alexander-Arnold.

Fue el 12do gol del capitán de Inglaterra en la competición esta temporada y el 50mo en todas las competiciones con el Bayern.

Vinícius Júnior luego estrelló un balón en el travesaño antes de asistir a Mbappé para que el Madrid recuperara la ventaja en la noche a los 42.

El técnico del Bayern Vincent Kompany fue amonestado por quejarse de una falta de Antonio Rüdiger sobre Josip Stanišic en la jugada previa. Eso significa que está suspendido para el partido de ida de las semifinales.

Sin embargo, no hubo nada más hasta el drama final.

"Espero que a todos los niños en Alemania se les haya permitido quedarse despiertos un poco más", dijo Kimmich. "Espero que mi esposa haya dejado que mi hijo se quedara despierto un poco más y luego llegue tarde a la escuela mañana".

El Bayern apunta al triplete

El Bayern, que pulverizó el récord de goles de la Bundesliga el fin de semana pasado, puede asegurar otro título de la liga alemana el domingo — el 13ro en 14 años — si el Borussia Dortmund deja puntos el día anterior.

El equipo bávaro también enfrenta al Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa de Alemania el 22 de abril mientras persigue repetir el triplete que ganó en 2013.

Madrid y Mbappé otra vez sin títulos

La Liga de Campeones era la mejor oportunidad que le quedaba al Madrid para rescatar un trofeo de una campaña complicada. El 15 veces campeón de Europa ahora enfrenta un segundo año sin un título tras su cuarto partido sin ganar en todas las competiciones.

El Madrid empató 1-1 en casa con el Girona en La Liga el fin de semana pasado, lo que permitió al Barcelona tomar una ventaja de nueve puntos, mientras que fue eliminado de la Copa de España por el equipo de segunda división Albacete Balompié en enero, un resultado que contribuyó al despido de Xabi Alonso como entrenador.

A menos que el Barcelona dilapide su amplia ventaja en las siete jornadas restantes de la liga, continuará la sequía de Kylian Mbappé en materia de títulos importantes desde que se unió al club en 2024.

Arsenal en semifinales otra vez

Un empate 0-0 con el Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium hizo que el Arsenal avanzara 1-0 en el global.

El Arsenal nunca ha ganado la Copa de Europa y sólo una vez llegó a la final. Pero ahora está a dos partidos del duelo estelar de este año en Budapest.

El gol agónico de Kai Havertz en el partido de ida de los cuartos de final en Portugal la semana pasada resultó decisivo, ya que el Sporting no logró encontrar el gol en Londres.

Es la cuarta vez que el Arsenal avanza a las semifinales, después de haber perdido ante el eventual campeón Paris Saint-Germain en esa instancia la temporada pasada.