Derroche de recursos públicos y resultados deficientes en el tiro con arco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actuación de la selección mexicana de tiro con arco que participó en la recién finalizada primera fecha de Copas del Mundo realizada en Puebla se quedó corta respecto al inicio de este serial en 2025, pese al millonario gasto destinado por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tanto en recursos entregados la federación como para la organización de la competencia.

Desde que asumió la dirección de la Conade Rommel Pacheco ha insistido en promover una política que él mismo ha denominado “deportistas al centro” como eje prioritario, además de “impulsar a México como sede para la realización de eventos internacionales” con el objetivo de darle a los deportistas nacionales ventajas competitivas que les permitan obtener mejores resultados.

Ambos conceptos están plasmados en el Programa Nacional 2024-2030 de la institución. Sin embargo, en el caso de la primera fecha de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla la inversión realizada no cumplió con los objetivos y enseña el contrasentido presupuestal y deportivo.?

Y aunque el desempeño de los arqueros mexicanos aportó tres medallas de bronce por equipos —una en prueba olímpica— y dos cuartos lugares en pruebas individuales, lo cierto es que, a pesar de la localía, su participación ni siquiera se acercó a los resultados obtenidos en el equivalente a esta misma fecha de la temporada anterior, celebrada en Auburndale, Estados Unidos.

En aquella ocasión, México obtuvo seis preseas totales —dos en pruebas olímpicas—, incluidas tres de oro con Maya Becerra en individual arco compuesto, Alejandra Valencia y Matías Grande en mixto recurvo, además de Dafne Quintero, Mariana Bernal y Becerra en equipo femenil compuesto.

También ganaron dos platas individuales con Valencia en recurvo femenil y Sebastián García en compuesto varonil, así como un bronce con Mariana Bernal en compuesto de mujeres.

Ser sede de una competencia internacional implica erogar mayores recursos. La Conade no ha informado sobre el monto de recursos federales que destinó? para esta competencia en Puebla.

En octubre de 2024, México también recibió la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco en Tlaxcala donde participaron mucho menos deportistas por tratarse de un certamen por invitación a los mejores arqueros del año.

Para ese evento en Tlaxcala, la Conade destinó 25.5 millones de pesos, más del doble de los 12.2 millones que gastó para que la selección nacional viajara con equipo completo a toda la temporada internacional 2025, incluidas las cuatro fechas de Copa del Mundo —Estados Unidos, China, Turquía y España–, así como para la final del serial también y el Campeonato Mundial en Corea.

Además del derroche de recursos, recibir la primera fecha del serial de Copas del Mundo también resultó un despropósito metodológico que no implicó un beneficio tangible para los arqueros mexicanos, pues este año no habrá Campeonato Mundial ni está en juego el proceso de clasificación olímpica.

En 2026 la competencia más importante para los arqueros mexicanos serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Prueba de ello es que Corea, país que domina el tiro con arco a nivel mundial desde hace 40 años, no participó en la Copa del Mundo de Puebla, privilegiando sus recursos financieros y deportivos a otras fechas en el calendario

En el plano competitivo, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, medallistas de bronce en París 2024, también terminaron en el tercer lugar en la capital poblana. No obstante, en el plano individual, Valencia, subcampeona mundial en Berlín 2023, selló una de sus peores actuaciones en el circuito de Copas del Mundo desde hace más de 10 años al concluir en el lugar 38.

Durante la gestión de Rommel Pacheco, tanto la federación mexicana de tiro con arco, conocida como World Archery México —Mundo Arquería en México AC—, así como el gobierno de Puebla, han sido receptores frecuentes del presupuesto federal para eventos que el director de la Conade justifica con la derrama económica producto del turismo, lo cual no está entre las funciones que debe realizar, según la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En 2025, el estado de Puebla y ?World Archery México concentraron alrededor del 11 por ciento de los recursos de los más de 900 millones de pesos erogados por la Conade a través de convenios de coordinación, figura bajo la cual tienen acceso al dinero federal.

El año anterior, Puebla recibió casi 60 millones de pesos, de las cuales, 15 millones fueron destinados a la realización de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares a nivel primaria, secundaria y preparatoria, además de ser subsede de la Olimpiada Nacional 2025, evento que albergará nuevamente este año, ahora en calidad de sede principal.

?Por su parte, World Archery México recibió cerca de 50 millones de pesos, siendo la segunda federación deportiva nacional que más presupuesto directo obtuvo, sólo superada por la Federación Mexicana de Voleibol. De ese recurso, la mayor partida le correspondió al llamado programa de preparación rumbo a Los Ángeles 2028 en Tijuana, Baja California, con 16 millones de pesos.

En febrero último también se llevó a cabo Serie Mundial de Tiro con Arco en Mérida, ciudad natal de Pacheco, otra competencia con nulo beneficio deportivo para los seleccionados mexicanos porque se realizó bajo techo en condiciones y distancias totalmente distintas a las que se compite en el resto de torneos del ciclo olímpico desarrolladas en exteriores.

En dicho evento “internacional” apenas participaron 23 arqueros de 11 países y 140 mexicanos. La Conade presumió el número de medallas ganadas por los connacionales como un logro cuando en realidad parecía una competecia nacional.