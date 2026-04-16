Medallistas mundiales juveniles de taekwondo ganan sin apoyo gubernamental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Guillermo Cortés se convirtió en el primer monarca juvenil mexicano de taekwondo en 16 años, tras coronarse en la división de -59 kilogramos en el Campeonato Mundial de la categoría realizado en Tashkent, Uzbekistán, mientras que Darah Ponce obtuvo la presea de plata en la misma competencia.

Dicho logro trascendió incluso hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina de este jueves felicitó a Cortés Labastida por su título mundial.

“Nuestras felicitaciones a este joven, decirle que es un orgullo de México. Los deportistas de alto rendimiento tienen un sacrificio enorme por la cantidad de horas de entrenamiento y además ir a la escuela, así que ponen en alto el nombre de México”, destacó la mandataria.

No obstante, a pesar de llegar a la competencia de Uzbekistán con el antecedente de haber obtenido un par de campeonatos mundiales en la categoría de cadetes tanto en 2022 como en 2023, y ser considerado el mejor prospecto del taekwondo mexicano a nivel juvenil, no recibió apoyos oficiales por parte del gobierno federal en su proceso para asistir a la justa.

Esta posición contrasta con el discurso oficial repetido en reiteradas ocasiones por parte del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, quien asegura poner a los “deportistas al centro” en la toma de decisiones de la dependencia que encabeza, en especial tratándose de un deporte considerado como prioritario en el programa de alto rendimiento de la institución.

La preparación del jalisciense, así como del resto de la selección que asistió a Tashkent, se realizó en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), luego de que tuvieran que abandonar las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), a cargo de la Conade, por diferencias con la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD).

Asimismo, los gastos correspondientes a los viáticos de los seleccionados corrieron por parte de la FMTKD, asociaciones estatales y padres de familia.

La desatención se deriva del desconocimiento del consejo directivo de la Federación Mexicana desde hace casi un año por parte de World Taekwondo (WT), máximo organismo regulador de este deporte a nivel mundial, así como de las propias autoridades de Conade.

Esto, luego de las anomalías detectadas durante el proceso electoral de la FMTKD en 2024, en el que su presidente Raymundo González se reeligió ilegalmente violando los estatutos del organismo y que al día de hoy tienen a la Federación Mexicana dirimiendo su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Además, la FMTKD arrastra otras irregularidades bajo la gestión de González ante la Conade, como la falta de una comprobación satisfactoria producto de la organización del Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en México en el año 2022.

Lo anterior ha provocado que la FMTKD no haya podido renovar satisfactoriamente su Registro Único del Deporte (RUD), elemento indispensable para recibir presupuestos por parte de la Conade, sin embargo, el organismo está facultado para otorgar recursos de forma directa a deportistas o sus entrenadores en caso de ser menores de edad, incluso a manera de reembolso, como lo ha hecho en incontables ocasiones en otros casos.

El título de Guillermo “Kato” Cortés se da justo en el marco de la inauguración en Puebla de la edición 2026 de la Olimpiada Nacional, máximo semillero en el alto rendimiento de México y de la que el joven taekwondoín se ha consagrado como multimedallista.