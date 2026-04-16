México gana oro en un Mundial Juvenil de Taekwondo después de 16 años

Guillermo Cortés obtuviera la medalla de oro en la división de -59 kilogramos del torneo que se desarrolla en Tashkent, Uzbekistán . Foto: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El taekwondo mexicano regresó a lo más alto del podio en el marco de un Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad, luego de que Guillermo Cortés obtuviera la medalla de oro en la división de -59 kilogramos del torneo que se desarrolla en Tashkent, Uzbekistán.

Dicho título representa la quinta ocasión en que un seleccionado nacional de México se corona en una justa mundialista y la primera en 16 años, después de los metales dorados ganados por César Rodríguez y Carlos Navarro en el marco del Campeonato Mundial Juvenil Tijuana 2010.

En su ruta al oro, “Kato” Cortés venció en su presentación al esloveno Jakob Kastelic, para después derrotar al costarricense Gabriel Rodríguez en la segunda ronda. Ya en octavos de final, el mexicano superó al moldavo Kirill Navraciuc, en tanto que en cuartos de final venció al ruso Kambulat Guseinov.

Instalado en zona de medallas, Cortés Labastida derrotó 2-0 al canadiense Zineddine Chebli, para finalmente coronar su participación con victoria 2-0 ante el surcoreano Ji Woon Ha.

Guillermo Cortés, considerado el mejor prospecto del taekwondo mexicano a nivel juvenil, suma el título de Tashkent a los obtenidos a nivel cadete en Sofía 2022 y Sarajevo 2023.

Asimismo, la chihuahuense Darah Ponce se quedó a una victoria de redondear la participación mexicana en territorio uzbeko al obtener la medalla de plata en la división de -44 kilogramos, tras perder 2-1 frente a la kazaja Aiym Serikbayeva.

La actividad de la selección mexicana en Tashkent continuará con Jonathan Adán, Alexander Solorio, Bogar López, Alison Nava, Amparo Gutiérrez y Vania Mondragón.