Muere el boxeador yucateco, Miguel Canto, a los 78 años (Video)

El boxeador yucateco Miguel Canto, campeón mundial de los pesos mosca entre 1975 y 1979. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El boxeador yucateco Miguel Canto, campeón mundial de los pesos mosca entre 1975 y 1979, falleció en su natal Mérida a los 78 años de edad.

“El Maestro”, como se le conoce, ha sido uno de los pugilistas mexicanos más prolíficos por las 14 defensas que hizo de su título mundial tras haber vencido en Japón a Shoji Oguma, pelea con la que se consagró, pero también pasó a la historia por los tres combates que tuvo con el venezolano Betulio González.

Canto defendió con maestría su título mundial cuando las peleas se disputaban a 15 rounds, y se le reconoció por tener una técnica muy depurada y por ser un boxeador estilista que aseguró su lugar en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York.

El récord con el que Canto, alumno del entrenador yucateco Jesús “Cholain” Rivero, se retiró en julio de 1982 es de 61victorias —15 por nocaut— nueve empates y cuatro derrotas.

Miguel Canto fue uno de los protagonistas del documental “Los últimos héroes de la península” dirigido por José Manuel Cravioto y cuyo guion fue construido con base en dos reportajes publicados en 2007 en?Proceso, “La pelea de hoy” y “Casta de campeones” donde también aparecen los otros campeones mundiales que dio el estado de Yucatán: Juan Herrera, “Guty” Espadas, Lupe Madera y Freddy “El Chato” Castillo.

“Con profunda tristeza me entero que falleció el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península Yucateca, gran campeón mosca del CMB y maravilloso ser humano. Dios lo tenga en su santa gloria”, publicó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

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