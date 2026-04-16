Murió Alejandro Burillo, exdirectivo de futbol y promotor del tenis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario mexicano Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de Grupo Pegaso, entidad vinculada al futbol mexicano y al tenis, falleció este jueves a los 74 años de edad.

A través de un comunicado, la empresa Mextenis confirmó la noticia y destacó la labor del “Güero” Azcárraga en el terreno deportivo.

“Empresario mexicano y visionario del deporte, fue clave en el impulso del tenis en nuestro país. Apostó por llevarlo a Acapulco, acercarlo a la gente y traer a las grandes figuras internacionales que marcaron una era”, se lee en el documento.

“Su liderazgo y determinación dejaron un legado que sigue vivo en cada torneo y en cada cancha”, agrega.

En la década de los noventa, Burillo Azcárraga irrumpió en el balompié nacional tras comprar al Club Atlante, equipo con el que pudo coronarse en 2007, después de trasladarlo de la Ciudad de México a Cancún, posicionándose como un directivo influyente al seno de la Liga Mexicana.

Asimismo, su paso por el futbol lo llevó a la construcción del llamado Centro Pegaso al sur de la Ciudad de México, instalaciones en las que el día de hoy se encuentra el Centro de Alto Rendimiento (CAR), lugar de entrenamiento y concentración de la selección mexicana.

Sin embargo, su aportación más sólida al ecosistema del deporte en el país llegó a través de la creación de Mextenis, empresa promotora del Abierto Mexicano que tuvo sus inicios en la capital en 1992 y que más tarde se trasladaría a Acapulco, afianzándose como un referente en el circuito de la ATP.