Garret Anderson, jardinero y líder histórico de hits de los Angels, murió a los 53 años

ANAHEIM, California (AP).- Garret Anderson, el talentoso jardinero que se convirtió en el líder histórico de hits de los Angelinos de Los Ángeles y guió al equipo a su único título de la Serie Mundial, falleció a los 53 años. Los Angels anunciaron este viernes por la mañana la muerte de Anderson sin revelar de inmediato la causa ni el lugar.

Anderson llegó a las Grandes Ligas con los entonces California Angels en 1994 y jugó para el club hasta 2008, principalmente como jardinero izquierdo. Fue una pieza clave en el corazón del orden al bate durante toda su trayectoria, convirtiéndose en el líder histórico de la franquicia en juegos jugados (2013), hits (2368), carreras impulsadas (1292), bases totales (3743), extrabases (796), dobles (489) y grand slams (8).

“La organización de los Angels lamenta la pérdida de uno de los íconos más queridos de nuestra franquicia, Garret Anderson”, declaró el propietario de los Angels, Arte Moreno, en un comunicado. “Garret fue un pilar fundamental de nuestra organización durante sus 15 temporadas, y su presencia serena en el jardín y en el vestuario impulsó a los Angels a una era de éxito continuo, culminando con el campeonato de la Serie Mundial de 2002. Garret siempre ocupará un lugar especial en el corazón de los fanáticos de los Angels por su profesionalismo, clase y lealtad a lo largo de su carrera y más allá. Su admiración y respeto por el béisbol eran inmensurables”.

Los Angels lucirán un parche conmemorativo esta temporada con las iniciales de Anderson, según anunció el equipo. Guardarán un minuto de silencio el viernes antes de que los Angels reciban a los Padres de San Diego.

Anderson fue tres veces All-Star de la Liga Americana y llegó a quedar cuarto en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana durante sus 17 años de carrera en las Grandes Ligas. Ganó dos premios Silver Slugger y, de manera memorable, se alzó con el Home Run Derby y el premio al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas en 2003 en Chicago.

Sus 272 jonrones de por vida lo colocan tercero en la historia de los Angels, detrás de Mike Trout y Tim Salmon. Solo Trout ha anotado más carreras con el uniforme de los Angels que Anderson.

“Garret Anderson fue una parte importantísima de la historia de los Angels e inspiró a muchos de los que vestimos este uniforme”, escribió Trout en las redes sociales. “Mis pensamientos y oraciones están con su familia”.

En 2002, Anderson bateó .306 e impulsó 123 carreras, la mayor cantidad del equipo, para los entonces Anaheim Angels, quienes ganaron 99 juegos y obtuvieron un puesto en los playoffs como comodín. Los Angels arrasaron en los playoffs y consiguieron el único campeonato de esta franquicia, remontando una desventaja de 3-2 en la serie contra Barry Bonds y los San Francisco Giants para ganar la Serie Mundial.

Anderson fue un factor clave en la Serie Mundial, bateando 9 de 32 con seis carreras impulsadas. Impulsó las últimas tres carreras de la serie con un doble de tres carreras que rompió el empate en la tercera entrada de la victoria de los Angels por 4-1 sobre los Giants en el Juego 7.

Entre los demás logros de Anderson en el béisbol, destaca un partido con 10 carreras impulsadas el 21 de agosto de 2007.

Anderson finalizó su carrera con los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles antes de retirarse en 2011. Bateó para .293 con 2,529 hits, 287 jonrones y 1,365 carreras impulsadas en las Grandes Ligas.

Anderson fue incorporado al Salón de la Fama de los Angels en 2016, y durante la década siguiente trabajó regularmente para el equipo como comentarista de televisión en los programas previos y posteriores a los partidos. Vivía en la ciudad costera de Newport Beach con su familia.

Anderson nació en Los Ángeles el 30 de junio de 1972. Asistió a la escuela secundaria Granada Hills en el suburbio del Valle de San Fernando antes de que los Angels lo seleccionaran en la cuarta ronda del draft de 1990.

Según informaron los Angels, a Anderson le sobreviven su esposa, Teresa, sus hijas Brianne y Bailey, y su hijo Garret “Trey” Anderson III.